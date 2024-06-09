Fethiye’de 32 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde hareket halindeki lastik bot içinde 32 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 19:24
Fethiye’de 32 kaçak göçmen yakalandı
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Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları tarafından hareket halinde fiber karinalı lastik bot tespit edildi.

Ekipler tarafından durdurulan fiber karinalı lastik bot içerisindeki 32 kaçak göçmen (beraberinde 8 çocuk) yakalandı.


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