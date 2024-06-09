Fethiye’de 32 kaçak göçmen yakalandı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde hareket halindeki lastik bot içinde 32 kaçak göçmen yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları tarafından hareket halinde fiber karinalı lastik bot tespit edildi.
Ekipler tarafından durdurulan fiber karinalı lastik bot içerisindeki 32 kaçak göçmen (beraberinde 8 çocuk) yakalandı.
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