Fethiye’de bayram denizde karada her yerde kutlandı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 15:00

Güncelleme: 30.10.2024 - 15:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Fethiye’de rengarenk görüntülere sahne oldu. Fethiye Belediyesi’nin öncülüğüyle gerçekleştirilen “Cumhuriyet Konvoyu”na yüzlerce araç, motorsiklet, kamyon, kamyonet ve hatta traktörler katıldı. Konvoyun ardından düzenlenen “Cumhuriyet Yürüyüşü”ne binlerce yurttaş ellerinde bayraklarla katılım sağladı.

DENİZDE CUMHURİYET KONVOYU

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen resmi törenlerin ve şehir stadyumundaki etkinliklerin ardından Fethiye’deki tekne kaptanları tarafından Fethiye limanından Çalış’a kadar tekne konvoyu yapıldı. Fethiye’nin muhteşem körfez manzarasındaki etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Aynı zamanda TCG Burakreis denizaltısı ve TCSG-911 Sahil Güvenlik Botu, Fethiye iskelesinde Cumhuriyet Bayramı kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı.

CUMHURİYET KONVOYU VE YÜRÜYÜŞÜNE BÜYÜK KATILIM

Yüzlerce aracın katıldığı “Cumhuriyet Konvoyu” için Çiftlik mahallesi çevreyolu kavşağından start verildi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ticaret Odası Başkanı Osman Çıralı, Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit de üstü açık bir araçla konvoyda yer aldı. Yüzlerce araçlık konvoy Fethiye’nin çeşitli mahallelerinde tur attı. Araçlarını Türk Bayrağı ile donatan vatandaşlara motor grupları da eşlik etti. Salı pazarında sona eren Cumhuriyet Konvoyunun ardından Özgecan Anıtı’na geçildi. Özgecan Anıtı’ndan başlayan “Cumhuriyet Yürüyüşü”ne ise binlerce kişi katıldı. Fethiye kordondan yürüyüşü gerçekleştiren vatandaşlar “Ne mutlu Türk’üm diyene, Mustafa Kemal’in askerleriyiz, Yaşasın Cumhuriyet” gibi sloganlar attılar.

BEŞKAZA MEYDANI’NDA CUMHURİYET ŞARKILARI

Cumhuriyet Yürüyüşü Beşkaza Meydanı’nda sona erdi. Ardından, Fethiye Kent Orkestrası ile Adem Kazan ve Ali Tunç Cumhuriyet şarkılarını söylemek için sahneye çıktı. Meydanı dolduran binlerce kişi, Cumhuriyet şarkılarını hep bir ağızdan söylediler. Sanatçılara çiçeklerini Belediye Meclisi üyeleri Ali Özgür Kullukçu ile Bülent Uysal takdim etti. Adem Kazan ve Ali Tunç’un ardından; Kurtalan Ekspres sahne aldı. Ünlü Anadolu rock grubu, Barış Manço başta olmak üzere birbirinden güzel şarkılarını meydanı dolduran binler için söyledi.

KARACA: BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLADIK

Sanatçılara çiçek takdim eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımızı büyük bir coşkuyla tamamlıyoruz. Festivallerde ve konserlerde bir arada olmaya devam edeceğiz. Bize unutulmaz anlar yaşatan, geçmişi yad etmemizi sağlayan Kurtalan Ekspres’e ve belediye sanatçılarımız Adem Kazan ile Ali Tunç’a teşekkür ediyorum” dedi.

CESUR PEDALLAR ATA’NIN HUZURUNDA

Öte yandan, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla geçen Çarşamba sabahı Fethiye’den Ankara’ya doğru 640 km’lik zorlu bir yolculuğa çıkan Fethiye Belediyesi ekipleri Cumhuriyet Bayramı’nda, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ulaşarak önemli bir başarıya imza attılar. Fethiye’nin cesur pedalları, Ankara’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e projenin amacını anlattılar. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’e çıkan 3 kişilik ekip, sosyal projeyi başarıyla tamamladılar.