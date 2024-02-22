Fethiye'de çayın 1 TL olduğu Halkevi sayısı artıyor

Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:07

Güncelleme: 22.02.2024 - 16:07

Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca döneminde hizmete açılan Fethiye Kordon, Bahriye Üçok, Göcek, Karaçulha ve Ölüdeniz halkevlerine Çiftlik Halkevi de eklendi. Zamlara rağmen çayın fiyatının halâ 1 TL, yiyecek ve içeceklerin de piyasa fiyatlarının çok altında satışa sunulduğu Halkevi açılış törenine yurttaşlar oldukça ilgi gösterdi. Vatandaşlar Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya teşekkür etti.

ÇAYLAR BAŞKAN’DAN

Sosyal belediyecilik kapsamında bir halkevini daha açtıklarını belirten Karaca, “Yine sizlerle birlikte, sosyal belediyeciliğin bir örneği olan güzel bir tesisi daha açıyoruz. Halkın yararına işler yapmaya, rantın karşısında olmaya devam edeceğiz. Bugün çaylar benden!..” dedi.

“İKİ UYUMLU BELEDİYE…”

Altyapı çalışmalarına değinen Başkan Karaca, “Biz risk alarak Fethiye’mizde Cumhuriyet tarihindeki en büyük yatırımı yaptık. Bu çağda altyapısız bölge kalmamalı. Şimdiden söylüyorum, Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak değerli dostum Ahmet Aras ile birlikte bu bölgenin altyapısı için şimdiden çalışmaya başladık. İki uyumlu belediyenin neler yaptığını geçen 5 yılda gördünüz. Yeni dönemde yine rekor hizmetlere imza atacağız. Büyükşehir ile uyumlu olmayan bir ilçe belediyesinin hizmet yapma şansı yok” ifadelerini kullandı.

Alim Karaca konuşmasını şu şekilde noktaladı: “Birçok olumsuz yaşadık. Ancak mazeret üretmedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana müfettişler belediyeden eksik olmuyor. Ama çok şükür ki, yargıda bir tane bile dosyamız yok. Gittiğimiz her mahallede tüm kesimler tarafından çok güzel bir şekilde karşılanıyoruz. İnanın sadece CHP değil, her partiden insanlarımız bizi destekliyor.”

Konuşmaların ardından Karaca ve beraberinde bölge halkıyla birlikte Çiftlik Halkevi’nin açılışı yapıldı.