Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA
26 Eylül 2021 Pazar, 01:10
Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Taşbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 15 arazöz, 2 dozer ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.


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