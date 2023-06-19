Fethiye’de orman yangını

Muğla’nın Fethiye ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 18:34
Fethiye’de orman yangını
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Fethiye'de Gemiler Koyuna lakın bir bölgede orman yangın çıktı. Ekiplere bilgi verilmesi üzerine bölgeye yakın yerde konuşlandırılan orman yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yıldırım nedeniyle çıktığı tahmin edile orman yangınına havadan da müdahale için helikopter ekipleri yönlendirildi. Yangına ilk müdahaleyi bölgede bulunan vatandaşlar ve orman ekipleri karadan yaptı.

Yapılan müdahale sonrası yangın 1 dekar alanda kontrol altına alındı.


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