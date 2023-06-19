Fethiye’de orman yangını
Muğla’nın Fethiye ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Fethiye'de Gemiler Koyuna lakın bir bölgede orman yangın çıktı. Ekiplere bilgi verilmesi üzerine bölgeye yakın yerde konuşlandırılan orman yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Yıldırım nedeniyle çıktığı tahmin edile orman yangınına havadan da müdahale için helikopter ekipleri yönlendirildi. Yangına ilk müdahaleyi bölgede bulunan vatandaşlar ve orman ekipleri karadan yaptı.
Yapılan müdahale sonrası yangın 1 dekar alanda kontrol altına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aynı formülle tam 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı!
- TÜRK-İŞ ve TİSK'in 'asgari ücret' talebi belli oldu!
- ‘Artık konuşacağım’ diyen tutuklu
- Taşkesenlioğlu'ndan bir şaibeli onay daha
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Fetret Dönemi' yanıtı
- 3 partiden anayasa değerlendirmesi
- Kayıptı, cesedi çöp torbasında bulundu
- Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı'ya konuştu
- Abdüllatif Şener'in bir 'sırrı' daha ortaya çıktı
- Derin dondurucuda 4 ceset! Sır perdesi aralanıyor...