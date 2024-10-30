Fethiye'den Ata'nın huzuruna kadar pedal çevirdiler
Fethiye Belediyesi çalışanları, Cumhuriyetin 101. Kuruluş yıldönümünde, dünyada ve ülkemizde yaşanan küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla, Fethiye’den yola çıkarak Anıtkabir’e kadar pedal çevirdi.
Fethiye’den Ankara'ya doğru yola çıkan ve tam 640 km pedal basan Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, Can Parlar ve Yiğit Sürmen ilk TBMM'ye ulaştılar.
Fethiye'nin cesur pedalları, Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de bu projenin amacını anlattılar. CHP Genel Başkanı ve ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel de proje nedeniyle Fethiye Belediyesi personelini tek tek tebrik etti.
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