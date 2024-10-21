FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
Fethullahçı terör örgütüne yakın medya organları, terör örgütünün lideri Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğünü duyurdu.
Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakın medya organları, terör örgütünün liderinin öldüğünü duyurdu.
Gülen'in ölüm haberi, kendisine yakın 'Herkul' sitesinde duyuruldu.
Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğü, Herkul adlı internet sitesinin sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu:
“Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır.”
Fethullah Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi görüyordu.
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