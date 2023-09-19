FETÖ kumpaslarındaki usulsüzlüklere ilişkin davada dördüncü duruşma görüldü: "Karanlık zihniyet hala devam ediyor"

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:19

Güncelleme: 19.09.2023 - 13:19

Fethullaçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kurgulanan ve dönemin siyasi iktidarı tarafından da desteklenen “Poyrazköy/Kafes/ÇYDD/Amirallere Suikast” davalarındaki usulsüzlüklere ilişkin eski polis ve bilirkişilerin yargılandığı davanın dördüncü celsesi dün başladı.

Silivri Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ÇYDD Yönetim Kurulu üyeleri Lale Pilatin, Gülsen Akbulak, Cihan Demirci Tansel, Hikmet İşler ve Av. Volkan Yalçınkaya hazır bulundu. Duruşmanın ilk gününde, kamuoyunda şike davası olarak bilinen davadan, FETÖ/PDY kapsamında tutuklu bulunan Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Başkomiseri İbrahim Emre savunma yaptı.

Savunmasının dört veya beş gün süreceğini belirten Emre, "Danıştay saldırısını Ergenekon örgütü yapmıştır. Azmettirenler Veli Küçük ve Muzaffer Tekin'dir. Ergenekon, askeri vesayeti amaçlamıştır" iddialarını tekrarladı.

Saat 17.00'de ara verilen duruşma sonrası Cumhuriyet'e konuşan ÇYDD Avukatı Volkan Yalçınkaya, sanık Emre'nin savunmasına tepki gösterdi. Bu kumpas davalarda ÇYDD üzerinden aydınlık bir toplum ve bu doğrultuda eğitim için yola çıkanlara kumpas kurulduğuna dikkat çeken Yalçınkaya, "Bugünkü duruşmada da gördük ki karanlık zihniyet halen aynı düşünce ile devam etmektedir" dedi. Duruşmaya bugün saat 10.00'da İbrahim Emre'nin savunması ile devam ediliyor.