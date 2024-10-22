FETÖ lideri Gülen’in ölümünden sonra FETÖ nasıl bir yol izleyecek?

Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:30

Güncelleme: 22.10.2024 - 10:39

İsmail Nacar, FETÖ’nün CIA’nin kurduğu en güçlü istihabarat örgütü olduğunu belirterek, örgütün şekillenmesinin CIA’nin tasarrufuna göre şekilleneceğini aktardı.

Bu kapsamda örgüt için iki yolun olduğunun altını çizen Nacar, “CIA bir isimi örgütün başına tayabilir. Bunun yanı sıra CIA, örgütün yönetim kademesi olan ‘Yüceler Kurultayı’nın bir isimi seçmesini de izin verebilir. Eğer Yüceler Kurultay’ı bir isim seçerse burada iki aday ön plana çıkıyor. Benim kanaatim, teşkilata burakırsa Mustafa Özcan veya Cevdet Türkyol’un seçilme ihtimali var. CIA eğer bu yapının görüntüsünü değiştirmeye çalışırsa farklı bir kişi seçilir. Mustafa Özcan 1977’de İzmir’de müftü yardımcısıyken Gülen ile tanıştı. Özcan, örgütün ideolojik yapılanmasını oluşturan isim. Yapının yönetimini bir konseye de bırakabilirler. Çünkü Gülen kahinat imamı sayıldığı için bu hurafe dolu imajını korumaya girişebilirler. CIA, FETÖ'yü yeniden şekillendirmek isteyecektir” dedi.

ABD'NİN CENAZE PLANI

“CIA, kendisine hizmet eden bir grubu ya da kişiyi harcamaz” diyen Nacar, Gülen’in cenazesine ilişkin ise şu istihbarat bilgisini aktardı:

“Amerikan istihbaratı cenazesinin Türkiye getirilmesine karşı çıkmayacak. Hem hamiliği konusundaki tartışmaları kapatmak hem de Gülen’in ‘Türkiye’yi seviyordu’ imajını vermek için bunu yapacak. Gülen’in sağlığında ‘Beni İzmir'e, anamın ayağının ucuna koyun’ dediği iddiasını yayacaklar. Bunu da din adamı imajını korumak için yapacaklar. Türkiye, Gülen’in cenazesini kabul etmeyebilir ama ABD’nin planı bu...”

"KURMAYLAR FAALİYETLERİ SÜRDÜRECEK"

Nacar, Gülen’in kurmaylarının da bir kısımının Avrupa’da olduğunu, kurmaylarının Türkiye’ye dönmek ya da itirafçı olmak gibi planlarının bulunmadığını, Gülen’in ölümünün ardından örgütün faaliyetlerini sürdürmeyi amaçladığını ileri sürdü.