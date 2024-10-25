FETÖ lideri, Pensilvanya’daki çiftlik bahçesine gömüldü... Cenaze töreninde dikkat çeken yüz gizleme çabası

Yayınlanma: 25.10.2024 - 09:10

Güncelleme: 25.10.2024 - 09:27

ABD'de, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in cenazesine katılan örgüt mensuplarının yüzlerini gizleme çabası dikkat çekti.

20 Ekim'de öldüğü duyurulan elebaşı Gülen'in New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium ismindeki spor kompleksinde cenazesine katılan FETÖ mensuplarından bir bölümü, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.

BİLGİLENDİRME YAPILDI

Gülen toplanma yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutulurken, saatler öncesinde örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldı.

Söz konusu bilgilendirme mesajında, elebaşı Gülen'in cenazesine katılacak örgüt mensuplarına, yanlarına yüzlerini gizleyebilecek eşyalarını almaları tavsiye edildi.

Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak." ifadesi yer aldı.

Öğlen saatlerinde stadyuma akın eden FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapadığı, açıkta kalan göz bölgelerini de gözlük takarak gizlenmeye çalıştıkları gözlendi.

Sarı yelekli bazı örgüt mensupları da basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizlemeye çalıştı.

Elebaş Gülen örgütün Pensilvanya’daki çiftlik evine gömüldü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in cansız bedeni, örgütün ABD’de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.

Gülen’in gömülmesi, örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının bulunduğun sınırlı sayıdaki bir topluğun katılımıyla gerçekleşti.

20 Ekim akşamı öldüğü duyurulan FETÖ elebaşı Gülen’in cansız bedeni dört gündür St. Luke’s hastanesinin Monroe şubesinin morgunda tutuluyordu.