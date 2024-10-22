FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen öldü Balyoz ve Ergenekon'un yakın tanığı Mustafa Balbay, o günleri anlattı.

22 Ekim 2024 Salı, 11:50

Türkiye'nin yakın siyasi tarihine olumsuz anlamda birçok etkisi olan; devlette örgütlenen ve son derece tehlikeli olarak nitelendirilen Fethullahçı Terör Örgütü, ülkemizde etkili olduğu süre boyunca çok sayıda kumpasa, cinayete ve yargılamaya sebep oldu. 15 Temmuz'un ardından, örgütün ülke içinde faaliyet gösteren etkisi azaltıldı ve üyeleri yurt dışına çıktı. Ancak 15 Temmuz'a uzanan sürece kadar örgüt başta Balyoz ve Ergenekon olmak üzere birçok kumpasa imza attı ve Atatürk ilke, inkılaplarına bağlı onlarca kamu görevlisinin, yurttaşın, askerin, doktorun, hakimin, savcının ve gazetecinin yargılanmasına sebep oldu.

ÖRGÜT YENİ BİR YAPILANMA İÇİNE GİREBİLİR

FETÖ'nün ölümü üzerine konuşan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay, "Bir süredir beklenen bir ölümdü, hatta öldü de saklanıyor falan diyorlardı. O nedenle bu tür örgütlerde ölümden sonrasına hazırlanılır. Ama kimse bir ses çıkarmaz. Ben biraz da böyle bir havanın esmekte olduğunu düşünüyorum" dedi. Örgütün yeni elebaşısının Mustafa Özcan olabileceğine dikkat çeken Balbay, örgütün yeni bir yapılanma içine girebileceğine de dikkat çekti.

'BU SÜRECİN DEVAM EDEN HALKASI BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİDİR'

Örgütün kuruluşundan itibaren başlayan sürecin, devam eden halkasının Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) olduğuna dikkat çeken Balbay, BOP'un devam etmesi halinde FETÖ'nün de devam edeceğini dile getirdi. "Lider değiştirebilir ama emperyalizm amaç değiştirmez. 80'lerden beri adım adım büyüyen bir örgüt, şimdi emperyalizmin maşası olunca nerede lazımsa orada kullanıyorlar. Bu örgütü 2000'li yılların başında AKP iktidarının gücünü yerleştirmek ve toplumu sindirmek için kullandılar. O nedenle bu tür projelerde terör örgütlerinin kullanımaya devam edilecektir" dedi. Sürecin nasıl ilerleyeceğini yakından takip edeceğini, hem gözü açık olmak hem de toplumu ve devletin gerekli kurumlarını uyarmak görevini sürdüreceğini belirten Balbay, Cumhuriyet gazetesinin, FETÖ ile mücadelede en başı dik yayın organlarından biri olduğunu hatırlattı.

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI İLE ETKİLİ MÜCADELE EDİLDİ Mİ?

Fethullahçı Terör Örgütü ile etkili bir mücadele yürütülmediğini söyleyen Balbay, farklı kaynaklardan elde ettiği bilgilerle, örgütün 15 Temmuz hain darbe girişiminde gücünün sadece %30'unu kullandığı, geri kalan %70'lik potansiyelin aynı aktiviteyi gizli bir biçimde sürdürdüğünü dile getirdi. Örgütün elebaşı ve kadroları denebilecek kesimden, 8 bin kişinin yurt dışına çıktığını, Ekrem Dumanlı ve Zekeriya Öz gibi kadroların yurt dışına kaçırıldığını ifade etti. Fethullah Gülen'in memleketinde ve hizmet ettiği yerde öldüğünü ve örgütün maddi gücünün 40 milyar doları aştığını belirtti.

'BENİ UĞUR MUMCU SUİKASTINI YAPAN ÖRGÜTE ÜYE OLMAKLA SUÇLADILAR'

Mustafa Balbay, Ergenekon ve Balyoz davaları kapsamında 6 Mart 2009 tarihinde ikinci kez gözaltına alındı. Kendisini sorgulayan Zekeriya Öz'ün ilk olarak, "Uğur Mumcu'yu öldüren örgüte üye olmadığını ispat et" dediğini belirtti. Balbay, bu sözlere yeniden isyan etti. "Ben cumhuriyetçiyim. Gazetenin Uğur Mumcu'dan sonra boş kalan köşesini, onun bıraktığı bayrağın yerde kalmaması için yazıyorum. Sonra biri çıkıp sen onu öldüren örgütün üyesisin diyor. İddia bile demiyor, olmadığını ispat et diyor. Adeta ruhlarımızı öldürmek istediler. Bu davalar, hukuk nasıl çiğnenir onları gösteren yöntemlerdir. Bunların ana hedefi Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk Cumhuriyeti'idi. Örgütün elebaşının ölmesinin ardından amaçlanan hedeften vazgeçileceğini düşünmek en hafif tabiriyle aptallık olur"