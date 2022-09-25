FETÖ liderinin şiirlerini albüm yapmıştı! Cerrahi Tarikatı'nın yeni şeyhi Ahmet Özhan kimdir? Ahmet Özhan'ın dikkat çeken açıklamaları...

25 Eylül 2022 Pazar, 17:28

76 yaşında hayatını kaybeden Cerrahi tarikatının "şeyh"i Ömer Tuğrul İnançer'in yerine gelen şeyhi, İnsicam dergisinin genel yayın yönetmeni Mustafa Özel açıkladı. Özel, tarikatının yeni postnişinin Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan olduğunu duyurdu. İşte, Ahmet Özhan'a dair merak edilenler...

CERRAHİ TARİKATI'NIN YENİ ŞEYHİ: GEÇMİŞTE NELER OLDU?

17 yaşından beri Cerrahi tarikatına mensup olan Özhan, İnançer’in olmadığı günlerde meşk adı verilen etkinlikleri yönetiyordu. İnançer ile 17 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tanıştığını söyleyen Ahmet Özhan bir röportajında, ilk andan itibaren ‘Hakk'a göçeceği zamana kadar’ hiç ayrılmadıklarını ifade etmişti. Ahmet Özhan, sanatçı kimliğinin yanı sıra geçmişte yaptığı skandal açıklamalarla ve yaptıklarıyla da gündem olmuştu.

FETTULLAH GÜLEN'İN ŞİİRLERİNDEN ALBÜM

Ahmet özhan, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in 1960’lardan başlayarak yazdığı 11 şiiri besteleyerek, albüm yapmıştı. Ahmet Özhan, bu albüm çalışmasından herhangi bir ücrette talep etmemişti. Daha sonra Özhan, albüme klip de çekmişti.

Dahası 2017 yılında TRT kanalında yayınlanan bir programın tekrarında Ahmet Özhan'ın sözleri FETÖ lideri Fethullah Gülen'e ait Hüzünlü Gurbet parçasını seslendirmesi sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.

'HOCAEFENDİ'Yİ OYNAMAKTAN ŞEREF DUYARIM'

2009 yılında TRT'de ekrana gelen 'Ayrılık' dizisinin başrol oyuncusu Ahmet Özhan'ın oynadığı 'Hacı' karakterinin Fethullah Gülen'i anlattığı söylenmişti. Haberin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Ahmet Özhan, ''Hocaefendi'yle aynı satırda ismimin geçmesinden şeref duyarım. Keşke Hocaefendi'nin hayatını ona yakışır bir şekilde oynayacaksın deseler, ben de başımla beraber oynarım" demişti.

CANLI YAYINDA ŞİKE AÇIKLAMASI

2011 yılında Cengiz Semercioğlu'na konuk olan ünlü sanatçı Ahmet Özhan, skandal bir açıklama yapmıştı. Semercioğlu'nun Fenerbahçe'nin uğradığı soruşturmayı hatırlatarak 'Şike olaylarını nasıl değerlendiriyorsun?' sorusunu ilginç bir imayla yanıtlayan Özhan, Fenerbahçe'li olduğunu belirtip "Şike şike şampiyon olduk, şike şide lideriz" şeklinde argo bir yanıtla gündemi sarmıştı.

AHMET ÖZHAN KİMDİR?

Ahmet Şükrü Kadıöz ya da bilinen adıyla Ahmet Özhan 26 Ağustos 1950 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Özhan, 1960'lı yılların sonlarında İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik eğitimini tamamlamıştır.

Özhan, 1998 yılında “devlet sanatçısı” unvanı almıştır. İlerleyen yıllarda Özhan, plak çalışmalarının yanı sıra; sinema filmleri, televizyon dizi ve konserleri, radyo çalışmaları ile çeşitli televizyon kanallarının müzik programlarında solist ve sunucu olarak görev aldı. Birçok 45'lik, plak, kaset ve CD çalışmaları bulunmaktadır. Ahmet Özhan, popüler ve klasik Türk müziğinin yanı sıra, 80'li yılların başından itibaren tasavvuf müziği çalışmaları ile ülkesinde yeni bir akımın da öncüsü olmuş.

Ahmet Özhan'a 7 Nisan 2013 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu tarafından Çanakkale Konservatuvarı'nın önerisi ile fahri doktora unvanı verilmiştir. Ahmet Özhan, üniversitenin bu alanda fahri doktora verdiği ilk sanatçı olmuştur.

AHMET ÖZHAN ÖZEL HAYATI

İlk evliliğini Hale Soygazi ile 1976 yılında yapan Ahmet Özhan'ın bu evliliği 1985 yılında boşanmayla son buldu. Ahmet Özhan'ın ikinci eşi ise Hatice Özhan'dır. Kızı Fatma Özgül'ün annesi olan Hatice Özhan ile Ahmet Özhan'ın evliliğinin ihanet yüzünden bittiği basına o dönem yansıyan haberler arasındaydı.

EVLİYKEN 'DİNİ NİKAH KIYDI' İDDİASI

Eşinin kendisini izletip ona ait olmayan bir takım görüntüleri kullandığını da öne süren Özhan ''Yaptıkları bana sponsorlarımı kaybettirdi. Kirada yaşıyorum.'' demişti. Hatice Özhan eşinin Filiz A. ile uzun süredir aşk yaşadığı ve dini nikah kıyarak onunla evlendiğini iddia etmişti. Hatice Özhan ile boşanan Ahmet Özhan, 2013 yılında Filiz Akbulut ile nikah masasına oturdu.