Arşiv açıldı: Pelin Batu, o program hakkında ne söylemişti? Pelin Batu kimdir, kaç yaşında? Pelin Batu'nun babası kim?

25 Eylül 2022 Pazar, 13:40

Oyuncu ve tarihçi Pelin Batu'nun, Murat Bardakçı ve akademisyen Erhan Afyoncu'yla sunduğu ve 2015 yılında yayından kaldırılan Tarihin Arka Odası programının bir bölümünde yaşanan 'sosyal tarih' tartışmasında, Batu'nun sözünün sürekli kesilmesi ve erkek sunucuların gösterdiği tavırlar, yıllar sonra tekrar konuşuldu. İşte, merak edilenler...

PELİN BATU, O PROGRAM HAKKINDA NE SÖYLEMİŞTİ?

Yıllar önce yayınlanan programda, Pelin Batu'nun sözünün kesildiği ve erkek sunucuların Batu ile polemik yaşanması program yayımlanırken de gündeme gelmişti. Pelin Batu, Tarihin Arka Odası isimli programda devam ederken Okan Bayülgen'in Makine Kafa programına konuk olmuştu.

'YERİ GELDİĞİNDE GAYET KONUŞUYORUM'

Okan Bayülgen'in sohbet esnasında ''Tarihin Arka Odası'nda Pelin Batu konuşmuyordu, burada konuşmaya başladı.'' sözleri üzerine Pelin Batu, ''Program 6-7 saat sürdüğü için programdan sadece uyuma anları, kavga anları ya da polemik anlarını alıyorlardı. Ve ben orada mağdur, zavallı bir insan pozisyonuna düşürülüyorum gibi bir hava vardı ama ben yeri geldiğinde gayet güzel konuşuyorum.'' diyerek, Bayülgen'e cevap vermişti.

PELİN BATU KİMDİR?

Pelin Batu, 27 Aralık 1987 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Pelin Batu, babası İnal Batu'nun diplomat olması nedeniyle çocukluğunu Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti ve ABD gibi farklı ülkelerde geçirdi.

Batu, New York'taki Marymount Okulunda liseyi bitirdi ve ayrıca Mannes Müzik Kolejinde (İngilizce: Mannes College The New School for Music) müzikal ve tiyatral yetenekler kazandı. New York Üniversitesinde edebiyat ve felsefeye başladıktan sonra üzerine çalıştığı bölümü tarihe çevirdi ve Boğaziçi Üniversitesinde eğitimini tamamladı. Doktorasını 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesinden aldı.

PELİN BATU'NUN KARİYERi

Tarihçi, oyuncu ve şair Pelin Batu, 1999 yılında çekilen Harem Suare filmiyle sinema dünyasına giriş yaptı, ayrıca birçok film ve dizide oynadı.

Ahmet Almaz ile Yahudilik Tarihi isimli bir kitap yazdı. Habertürk televizyonunda Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile birlikte Tarihin Arka Odası adlı bir tarih programı yaptı. Habertürk'te Renkahenk isimli bir kültür sanat programını hazırlayıp sunmuştur. Milliyet gazetesinde Revnak adını verdiği köşede köşe yazarlığı yaptı.

BATU'NUN KİTAPLARI