Tüm sistemi yerle bir eden kışkırtıcı film: Netflix'in Athena filmi ne anlatıyor, filmin yönetmeni ve oyuncuları kim?

25 Eylül 2022 Pazar, 15:25

Netflix'te 23 Eylül itibariyle yayımlanan 'Athena' filmi, izleyicilerden gelen yorumlarla sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan dünya basınında da geniş yankı uyandıran filmin dünya prömiyeri 79. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yapılmıştı. Çarpıcı film ilerleyen günlerde daha fazla konuşulacak gibi duruyor. İşte, 'Athena' filmi hakkında merak edilenler...

NETFLİX'İN ATHENA FİLMİ NE ANLATIYOR?

En küçük kardeşleri kimliği belirsiz polisler tarafından öldürüldükten sonra Abdel ve Karim, Athena sosyal konutlarındaki şiddetli çatışmaların ön saflarında, karşıt taraflarda yer alır. Bu savaş, kardeşlerini öldürenlerin adlarını öğrenene dek sürecektir.

Film ulusal basında kışkırtıcı, tüm sistemin yerle bir edildiği ve cesur bir yapım olarak tanıtıldı. Gilbert Collard gibi Fransız sağcı politikacılar, tanıtım yayınlanır yayınlanmaz tepki vererek filmden yaklaşan bir "iç savaşın" habercisi olarak bahsetmişlerdi.

ATHENA FİLMİNİN YÖNETMENİ VE OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Romain Gavras'ın üstlendiği filmin senaryosunu ise Romain Gavras, Ladj Ly ve Elias Belkeddar kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda Dali Benssalah, Sami Slimane, Anthony Bajon, Ouassini Embarek ve Alexis Manenti gibi isimler yer alıyor.

Dali Benssalah – Abdel

Sami Slimane – Karim

Anthony Bajon – Jérôme

Ouassini Embarek – Moktar

Alexis Manenti – Sébastien

ATHENA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İkonoklast ve Lyly yapımı 'Athena' filmi 2021'de Paris'in Évry-Courcouronnes banliyösünde çekildi. Film, Fransızca ve Arapça diyaloglara sahiptir.