FETÖ’nün yeni takiyesi Yeni Herkül üyelerinin kimliğini açıklamaya başladı: Yeni Herkül’de Adil Öksüz ayrıntısı...

FETÖ’nün yeni takiyesi olan ve “hapiste bulunan masum kardeşlerimizin ve Türkiye’de ağır yaşam şartları altında yaşayan taraftarların durumunun iyileştirilmesi için somut adımların” atılması yönünde istemde bulunan Yeni Herkül, üyelerinin kimliğini açıklamaya başladı.

TSK İMAMI ÖKSÜZ’LE TOPLANTIYA KATILMIŞTI

ABD New Jersey merkezli yeni takiye yapılanmasında firari FETÖ’cü Bekir Çınar’ın (64) bulunduğu öğrenildi. Çınar, Arnavutluk’ta örgüte yakın Bedir Üniversitesi’nde 2012’de düzenlenen “dinler arası diyalog” konulu bir konferansta örgütün TSK imamı olarak bilinen firari Adil Öksüz’le fotoğrafları basına yansıyan kişi olarak öne çıktı. Çınar, bu toplantıda terör örgütü elebaşı Gülen’in dinler arası diyalog ve hoşgörü görüşlerini ülkelerin temsilcilerine anlattı.

FETÖ’NÜN ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİSYENDİ

FETÖ’cü Çınar, hain 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi olduğu zaman İstanbul Süleyman Şah Üniversitesi’nde akademik görevde bulunuyordu. Üniversite ise 23 Temmuz 2016’da “FETÖ’ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen” kurumlar arasında yer aldığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Yeni Herkül tarafından yayımlanan biyografisinde ise Çınar’ın halihazırda İngiltere’de yemek ve gayrimenkul alanlarında iki farklı şirketi olduğu, serbest akademisyen olarak çalıştığı belirtildi.

ÖRGÜTÜN MEDYA VE EĞİTİM KADROSUNDAYDI

Yeni takiyenin kadrosunda olduğu belirtilen bir diğer isim ise FETÖ’cü Halil Bal (50) olarak açıklandı. FETÖ’cü Bal; 2000-2011 yılları arasında örgütün propaganda yayını Zaman gazetesinin Erzurum bürosunda çalıştı. Bal ardından 2011-2016 yılları arasında, KHK ile kapatılana kadar örgütün İstanbul Fatih Koleji’nde yönetici kadrosunda bulundu. Darbe girişiminin olduğu 2016’da İngilizce eğitimi almak bahanesiyle ABD’ye giden Bal, 2017’de Kanada yurttaşılığına geçti. Halen Kanada’da yaşan Bal, burada bir restorant işletiyor.

‘DİYALOG, UZLAŞMA VE YAPICI KATILIM’

Takiyenin sayfasından yayımlanan biyografilerden bir diğeri ise Yeni Herkül’ün kurucusu Mehmet Emin Şan’ın ki (53) oldu. 1991’de İTÜ Matematik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamlayan Şan; 1995-98 yılları arasında örgütün Azerbaycan’daki eğitim faaliyetlerinde görev aldı. Ardından ABD’ye doktora eğitimine giden Şan; 2005-2006 arasında 2016’da “FETÖ aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen kurumlar” arasında yer aldığı gerekçesiyle kapatılan “Fatih Üniversitesi”nde akademik görevde bulundu. Şan, 2008’de ABD New Jersey’e taşınarak burada Certified Dental Supply LLC adlı bir şirket kurdu. Şan’ın biyografisinde ise “Aynı zamanda Türk toplumunu ilgilendiren konularda diyalog, uzlaşma ve yapıcı katılım üzerine odaklanan bir sivil girişm olan Yeni Herkul platformunun da kurucusudur” ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.