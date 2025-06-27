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FETÖ soruşturmasında 65 tutuklama: Muvazzaf askerler de var

FETÖ soruşturmasında 65 tutuklama: Muvazzaf askerler de var

27.06.2025 22:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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FETÖ soruşturmasında 65 tutuklama: Muvazzaf askerler de var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 95 şüpheliden 65'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 95 şüpheliden 65'i tutuklandı.

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