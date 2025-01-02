FETÖ’den hüküm giyen Yargıtay üyesi için ‘beraat etmeli’ oyu kullanmıştı: Yargıtay üyesi Durak Çetin bu sefer de Atatürk’e hakaret etti!

Yargıtay Üyesi Çetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren bir paylaşım yaptı. Çetin daha önce FETÖ’den hüküm giyen eski Yargıtay üyesi İbrahim Kurt’un davasında ‘beraat verilmeli’ oyu kullanmıştı.

FETÖ’den hüküm giyen Yargıtay üyesi için ‘beraat etmeli’ oyu kullanmıştı: Yargıtay üyesi Durak Çetin bu sefer de Atatürk’e hakaret etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 19:08

Yargıtay Üyesi Durak Çetin, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren bir paylaşım yaptı. 

B Yüzü isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Çetin, Papa’nın Anıtkabir’i ziyaret ettiği ve üzerinde “Sultan Fatih öldüğünde Papa 3 gün bayram ilan ederken, sen mezarında Papa’ya dua ettirecek kadar ne yaptın paşam?” yazılı olan bir görsel paylaştı. 

Durak Çetin’in paylaşımına, Adalet Bakanlığı’nda görevli olan Ahmet Kozan, “Türkiye’ye yapılan resmi ziyaretlerde bir zorunluluk olmasa da devlet başkanları geleneksel olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarını ziyaret etmektedir. Bu Türk devletine ve Türk milletine saygının bir ifadesidir. Ayrıca bu bir devlet politikasıdır” yanıtını verdi. 

Durak Çetin, 2019’da görülen eski Yargıtay Üyesi İbrahim Kurt’un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada "toplanan delillere göre sanığın beraat etmesi gerektiği" düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmayarak ‘beraat verilmeli’ oyunu kullanmıştı.


Etiketler: #yargıtay #Atatürk #mustafa kemal atatürk

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