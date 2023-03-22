FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: Gözaltılar var!

İstanbul'da FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik yapılan operasyonda 21 şüphelinin gözaltına alındığı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:12
FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: Gözaltılar var!
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gaybubet evlerine yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da faaliyet gösteren gaybubet evlerine ve halen örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik operasyon yapıldı. 

Operasyonda 21 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü aktarıldı.





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