FETÖ’nün ’gaybubet’ yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
Bursa’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ‘gaybubet’ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ/PDY mensuplarının kaldığı tespit edilen ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl ve Orhangazi ilçelerindeki baskınlarda aralarında meslekten ihraç olan öğretmenlerin ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, evlerde bulunan 15 bin 295 Türk Lirası ile 4 bin 280 dolara el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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