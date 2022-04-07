Fettah Tamince için 'tarihin gördüğü en karanlık insanlardan biri' yazmıştı, mahkeme kararını verdi

07 Nisan 2022 Perşembe, 14:36

İş insanı Fettah Tamince’ye yönelik sosyal medya hesabından, “tarihin gördüğü en karanlık ve kirli insanlardan biri” şeklinde paylaşım yapan eski Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada beraat etti.

“SÖZLER, KATILANIN ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞINI RENCİDE EDEBİLECEK BOYUTTA DEĞİL”

Mahkeme kararında şöyle dendi:

“- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 13, 14, 25, 26 ve AİHS'nin 9/2, 10/2, 17. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, Devlet yahut halkın bir bölümü için rahatsız edici, hoşa gitmeyen, kural dışı, endişe verici, fakat şiddet ve şiddet kışkırtıcılığı içermeyen nitelikteki, sözler de ifade hürriyeti kapsamında kaldığı, sanığın avukat olduğu, suç tarihinde baro başkanı olarak görev yaptığı, bir çok konuda görevinden dolayı bilgi sahibi olduğu, katılanın ise tanınmış bir iş adamı olduğu, sanığın Antalya’da gerçekleşen bir takım olaylar karşısında tepkisini göstermek için Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde bulunan hesabından, katılan ile ilgili 14/11/2020 tarihinde "bu toprakların gördüğü en karanlık ve kirli insanlardan biri olan Fettah Tamince ve işbirlikçileri, Antalya'dan elinizi çekin!" ve 09/12/2020 tarihinde, "bilerek ve isteyerek söylüyorum: Tarihin gördüğü en karanlık ve kirli insanlardan biri olan Fettah Tamince'nin yerli işbirlikçileri Antalya’yı esir almaya çalışıyor... Temel mücadele budur..." şeklinde paylaşımda bulunduğu, sarf edilen sözler muhatabını rahatsız edici, kaba, nezaket dışı hitap ve ağır eleştiri niteliğinde ise de, katılanın öne çıkan tanınmış iş adamı kişiliği gereği şok edici, kırıcı veya rahatsız edici boyutlara varan eleştirilere dahi hoşgörü göstermesinde zorunluluk bulunması ve sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla, 5271 sayılı Yasanın 223/2-(a) maddesi gereğince yüklenen filin bu haliyle kanunda suç olarak tanımlanmamış olmasından dolayı sanığın beraatine karar verilmiştir.”