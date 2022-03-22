Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen için karar: 'Etkin pişmanlık' indirimi yapıldı
FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Soruşturma aşamasında 'itirafçı' olup çok sayıda FETÖ üyesini deşifre eden Gülen'in, tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı. Gülen'in cezasında "etkin pişmanlık hükümleri" uygulanarak indirime gidildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalandıktan sonra tutuklanan FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluğun devamına karar verildi.
Operasyonla Türkiye'ye getirilen Selahattin Gülen'in yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gülen ile avukatı katıldı.
Mahkeme başkanı, celse arasında savcının esas hakkındaki mütalaasını sunduğunu belirterek, sanık ve avukatından buna ilişkin savunma yapmasını istedi. Sanık Gülen, "etkin pişmanlık hükümlerinden" yararlanmak için önceki celselerde örgüte dair bildiği her şeyi samimi bir şekilde anlattığını ifade etti.
TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Soruşturma aşamasında, örgütsel ilişkilerine ilişkin tespit edilmemiş bir çok bilgiyi de mahkeme huzurunda anlattığını kaydeden Gülen, mahkemenin bunu dikkate alarak lehine olan kanun hükümlerini uygulamasını istedi.
Son sözü sorulan Gülen, "Adaletin tecelli edeceğinin farkındayım, hükümle birlikte tahliyemi istiyorum" dedi. Sanık avukatının da savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.
'ETKİN PİŞMANLIKTAN' İNDİRİM YAPILDI
Buna göre "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Gülen'in cezası, "etkin pişmanlık hükümleri" uygulanarak 3 yıl 4 aya indirildi. Sanık Gülen'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.
MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.
Video Haberler
- İlyas Salman hakim karşısında
- AKP'li isimden itiraf gibi sözler!
- 17 yaşındaki çocuk babasını pompalı tüfekle öldürdü
- ATM faresi yardım vaadiyle 16 kişiyi dolandırdı
- 'Uçakta yanınızdaki adam içki içerse...'
- Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
- İzmir’de korkutan görüntü: Havadan görüntülendi
- Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
- ''Kırım ve Donbass'ı da tartışmaya hazırım''
- Belediye başkanına silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- 'Fındık ve çay bitecek, kayak yapılamayacak'
- Düşen su seviyesi gemi seferlerini aksatıyor
- 'Türkiye 2023'te su fakiri ülke konumunda olabilir'
- Turkovac'ı geliştirmişti: 'Yeni başarılar bizi bekliyor'
- Soyer'den 'birlikte yaşam' vurgusu
- Enerji krizi: 9 eyalette elektrikler kesilebilir
- Bilim Kurulu Üyesi'nden Covid-19 ilacı uyarısı
- Benzin istasyonuna ateş açıldı: 3 ölü
- Sosyal medyadan fuhuş organize eden çeteye operasyon
- İlyas Salman hakim karşısında