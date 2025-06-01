Feyza Altun ve Dilan Polat'tan şaşırtan buluşma: O fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu

Türkiye gündemini uzun bir süredir meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çifti, son yılların en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Sosyal medya fenomenliğinden güzellik sektörüne, kozmetikten e-ticarete kadar birçok alanda faaliyet gösteren çift, kısa sürede inanılmaz bir servet elde etti. Ancak Polat ailesine yönelik artan şikayetler MASAK’ın dikkatini çekti ve ikili, geçtiğimiz kasım ayında gözaltına alındı.

4 Kasım’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan çift, bir süre sonra serbest bırakıldı.

FEYZA ALTUN “ÖLSEM DE AYNI MASAYA OTURMAM” DEMİŞTİ

Bu süreçte, dava sürecini adım adım takip eden ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Avukat Feyza Altun, Polat çiftine sert eleştirilerde bulunmuştu.

Altun, bir dönem “ölsem aynı masada oturmam” diyerek çizdiği mesafeyle dikkat çekmişti.





ŞAŞIRTAN BULUŞMA

Aralarındaki anlaşmazlık ile bilinen Feyza Altun ve Dilan Polat, ortak arkadaşları Sevim Alan'ın düğününde nikah şahidi oldu. Feyza Altın ve Dilan Polat'ın birlikte paylaştıkları fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

Dilan Polat ise buluşmayı "Konuşacak çok şey var Allahım. Çok" ifadeleriyle paylaştı.

FEYZA ALTUN’DAN TEPKİLERE YANIT: SADECE DOĞRULAR KONUŞULDU

Avukat Feyza Altun, sosyal medyada hakkında yapılan açıklamalara karşılık bir basın açıklaması yayınladı.

Altun şu ifadelere yer verdi:

"Basın açıklamasıdır: Bugün Dilan Polat ile Sevim Alan tarafından bir araya getirildik. Sebebi ise Dilan ve eşinden; ailesinden; ve bazı fenomenlerden adıma HARAÇ istenmesi. Fenomen dosyası öyle bir yere gitti ki herkesin konuştuğu doğrunun yanlışa karıştığı suç örgütlerinin bir yerleri taradığı bir şeye dönüştü. Ben hak arayışında bulunurken doğrulardan ayrılmam. Eğer benim adımı kullanarak birilerine çökmeye çalışırsanız bunu da ortaya çıkarırım!!! Ben konuyu bizzat kendisinden ve avukatından dinleyerek olayları öğrendim. Bu kareyi paylaşmaktan ve her zamanki gibi doğruları paylaşmaktan geri durmuyorum. Ben de yaşadıklarımı net olarak anlattım bugün bu masada sadece doğrular konuşuldu."





"BİZİM HİKAYEMİZ DAHA YENİ BAŞLIYOR"

Bu açıklamanın hemen ardından Sıla Doğu’dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi:

'Bu masa… yılların birikmiş acılarını, yanlış anlaşılmaları, suskunlukları taşıyordu. Biz çok şey yaşadık, çok şey göğüsledik. Feyza da o yaşadıklarımızın bir parçasıydı. Ama bugün ilk kez göz göze gelindi. İlk kez biri bizi gerçekten dinledi. Ben o masada bir yargıç gibi oturmadım. Ne geçmişin hesabını sordum, ne öfkeyle konuştum. Feyza da sadece bir “avukat” olarak değil, bir kadın, bir anne, bir insan olarak yanımdaydı. Bugün sadece kelimeler değil, kalpler konuştu. Evet, geçmiş kolay değildi. Ama bazen ilahi adaletin yolu, yüzleşmeden geçer. Feyza’ya da teşekkür ederim. Herkesin sustuğu yerde ‘durun, dinleyin’ dediği için. Bizim hikâyemiz daha yeni başlıyor. Bu kez gerçeğiyle.'



