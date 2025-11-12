Fidan ve Şara’nın ABD temasları: ‘Şara IŞİD’le mücadele üzerinden SDG’yi zayıflatmak istiyor’

Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara önceki gün Washington’u ziyaret ederek başta ABD Başkanı Donald Trump ile olmak üzere önemli görüşmeler yapmış, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da bu görüşmelerin bir bölümünde yer alması dikkat çekmişti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Atlıoğlu, bu temasları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

KARŞILANMA VE ‘MÜTTEFİKLİK’ MESELESİ

Atlıoğlu öncelikle, Şara’nın Beyaz Saray’a liderlerin girdiği kapıdan değil, ayrı bir kapıdan girmesini, Trump ile ortak basın toplantısı yapmamasını ve verilen fotoğrafları değerlendirdi. “Amerikan kamuoyunda bu görüşme nedeniyle Trump’a eleştiriler var. Ağırlama da çekingen bir şekilde yapıldı. Basın toplantısı da muhtemelen Şara’ya gelebilecek sorular nedeniyle gerçekleşmedi” diyen Atlıoğlu, Şara’nın Amerikan medyasına yaptığı “Artık ABD’nin müttefiğiyiz” açıklamasını da değerlendirdi. Atlıoğlu, “Sürece baktığımızda Suriye sanki Amerika'nın müttefiki olan bir ülkeye dönüşüyormuş gibi gözüküyor. Diğer yandan Şara çok taraflı bir dış politika izleyip bütün aktörleri memnun etmeye çalışıyor. Çok ince bir ipin üzerinde yürüyor” sözlerini kullandı. Atlıoğlu, Suriye’nin Rusya’ya karşı da başta silah temini olmak üzere çeşitli bağımlılıklarının bulunduğunu vurguladı.

‘SDG’Yİ ZAYIFLATMAK İSTİYOR’

Şara’nın görüşme sonrası Amerikan medyasına verdiği “IŞİD karşıtı koalisyona katılmak istiyoruz” açıklaması da, “IŞİD’le mücadelede SDG’ye bir alternatif mi yaratılıyor” sorusunu gündeme getirdi. Atlıoğlu bu konuda, “IŞİD’e karşı mücadele, SDG’nin meşruiyet kaynağıydı. Yeni Suriye hükümeti, ‘IŞİD’e karşı Amerika'nın en önemli müttefiki biziz’ diyerek SDG’nin bu kozunu elinden almaya çalışıyor. Böyle olursa Kürtler bu işin dışına itilmeyecek ama durum dengelenecek. Dolayısıyla SDG bundan rahatsız” değerlendirmelerinde bulundu. Atlıoğlu, Şara’nın ABD temasları sırasında SDG’den bir temsilcinin bulunmadığını da anımsatırken , yapılan açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla 10 Mart entegrasyon mutabakatıyla ilgili somut bir gelişmenin olmadığını söyledi.

‘BU İŞİN İÇİNDEYİZ’ MESAJI

Öte yandan Hakan Fidan’ın Şara ile aynı gün ABD’de bulunması, Suriyeli ve ABD’li yetkililerle görüşmeler yapması ve Şara’nın Trump ile yaptığı görüşmenin bir bölümüne katılması dikkat çekmişti. “Türkiye Şara’nın hamiliğini mi yapıyor” sorusuna Doç. Dr. Atlıoğlu, “Hamisi değil ama ‘biz de bu işin içindeyiz’ mesajını veriyor Türkiye. SDG’den kimse gelmeyince de bu konu bir adım daha öne çıktı. Ancak Şara Türkiye’nin her istediğini yapmıyor, denge gözetiyor. Suriye’de en güçlü aktör Türkiye değil, Amerika. Bunu kabul etmek gerekiyor” sözlerini kullandı.