Fidye için iş insanı ile emekli polisi kaçırmışlardı... Yakalandılar!

Yayınlanma: 29.09.2023 - 12:54

Güncelleme: 29.09.2023 - 12:54

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman Caddesi’nde geçen Pazartesi günü saat 10.55 sıralarında araç içerisinden çıkan Yaşar P. (46), Fırat B. (34), Ferdi Ü. (28) ve Batuhan B. (26) önlerini kestikleri iş insanı S.B. ile emekli polis İ.B.’yi araçlarından kaçırdı.

SAHTE PERSONEL KARTI VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ!

Gasp Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı baskınla Pendik’te tespit edilen gecekonduya yapılan baskında kaçırılan S.B. ile İ.B. kurtarıldı. Şahıslar tedavi amaçlı Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheli 4 kişi ise yakalandı. Şahıslardan Yaşar P.’nin üzerinde kendisinin fotoğrafı bulunan Hakan Ö. adına düzenlenmiş, sahte Personel Kimlik Kartı ve 5 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

KAMERALARA YANSIDI

Kaçırma anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir minibüsle, mağdurların içinde bulunduğu aracın önünü kesen şüphelilerin onları önce yere yatırarak etkisiz hale getirdikleri ve geldikleri araca bindirerek uzaklaştıkları görülüyor.

6 MİLYON FİDYE İSTEYECEKLERDİ

Kurtarıldıktan sonra ifade veren iş insanı S.B., şöyle konuştu:

"Onların MİT’çi olduklarına inandım. Birbirlerine ’Başçavuşum’, ’Binbaşım’ diye hitap ediyorlardı. ’Başkan’ olarak hitap ettikleri bir kişiye telefon edip bilgi veriyorlardı. Bizi sürekli darp ettiler. Başımıza siyah torba geçirip, ellerimizi bağlamışlardı. Kendi aralarında ailemden 26 milyon lira fidye istemeye hazırlandıklarını duydum. Sonra polis baskın yapıp bizi kurtardı."