Fikret Bila: Cemil Çiçek isim vermeden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı eleştirdi

19 Eylül 2021 Pazar, 23:34

Gazeteci Fikret Bila, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in 'laiklik' tartışmalarına ilişkin kendisine yaptığı açıklamaları canlı yayında aktardı.

Bila, Çiçek'in eski AKP Milletvekili Resul Tosun'la ilgili "Sayın Tosun eski bir milletvekilimizdir. Şu anda partide bir görevi yoktur. Bu söyledikleri partiyi bağlamaz. Kendi kişisel görüşleridir" dediğini aktardı. Gazeteci Bila, Çiçek için "Anayasa'nın ilk 4 maddesinin önemine dikkat çektiğine ve değiştirilmesi konusunda parti içerisinde bir tereddüt olmadığını ifade etti" dedi.

"Sayın Cemil Çiçek bu laiklik tartışmalarını çok gereksiz yararsız ve sonucu olmayacak tartışmalar olarak değerlendirdi” diyen Bila, Çiçek’in yorumlarını şöyle aktardı:

"Tabii bu değerlendirmesi aslında isim vermeden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a dönük eleştirileri içeriyor. Laiklik konusunda kendisinin ve partisinin bir tereddütü olmadığını ifade etti. Anayasa'nın ilk 4 maddesi konusunda da bir tereddüt olmadığına, bu nedenle bu tartışmaların yararsız bir tartışma olduğunu ifade etti. Hatta seçime doğru giderken böyle tartışmalar açmanın da yanlış olduğunu ifade etti. Dolayısıyla bazı seçmeni uzaklaştırmaktan başka bir sonuç getirmeyeceğini belirtti.

İLK 4 MADDE TARTIŞMASI

Sayın Çiçek, laikliğe verilen önem üzerinde durdu. İlk 4 madde konusunda söylediği şey de şu:

"Siz laikliği tartıştırıyorsunuz tartışıyorsunuz cumhur ittifakının ortağı olan MHP Anayasanın ilk 4 maddesini kırmızı çizgimdir diye ilan etmiş durumda. Buradan bir yere varamazsınız."

Sayın Cemil Çiçek, Ak Partinin de böyle bir düşüncede olmadığını ifade etti. Dolayısıyla sayın Erbaş'ın laiklik karşıtı söylemini ve sayın Resul Tosun'un "Laiklik Anayasa'dan çıkartılsın veya yeniden tarif edilsin" önerisine sert bir karşı çıkış yapmış oldu. Hatta isim vermeyerek Resul Bey'in önerisini şöyle değerlendirdi:

RESUL TOSUN’A YANIT

"Sayın Tosun eski bir milletvekilimizdir. Şu anda partide bir görevi yoktur. Bu söyledikleri partiyi bağlamaz. Kendi kişisel görüşleridir."

Tabii bu partiyi bağlamama konusunda Erbaş'ı da katabiliriz. Yani bu tartışmaya Sayın Çiçek itiraz etti. Hatta şunu da hatırlattı:

"2011 yılı Çiçek'in başkanlığı döneminde 60 madde üzerinde iktidar ve muhalefet bir Anayasa değişikliği paketi hazırlamıştı. Hayata geçmedi ama o çalışmaları yürütürken de hiçbir parti Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bir değişiklik önerisi getirmedi. Bu konu hiç gündeme gelmedi. Sadece gayriresmi olarak biz o ilk 4 maddedeki Türkçe bozukluğunu gidermek gerektiğini konuştuk. Daha güzel ifade edilebilir anayasa bir ülkenin en üst düzey metinleridir. Bu metinler o ülkenin evini en güzel şekilde yansıtıyor olması gerekir. Bazı Türkçe bozuklukları var onları düzeltelim diye konuştuk.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ NE DEMİŞTİ?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnanç insan ile Allah arasında olsun diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bu durum hayatın içinden konularda, inancın ikinci planda kalmasına yahut inancın hayatın dışına itilmesine sebep olmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.