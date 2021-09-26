Fikri Sağlar'dan Akşener'in 'adaylık' açıklamasının ardından CHP'lilere Kılıçdaroğlu için çağrı
CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, “Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakanlığa adayım…” yönündeki açıklamasının ardından CHP'lilere ve ittifaka CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için çağrıda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, “Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakanlığa adayım…” yönündeki açıklaması konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Akeşener'in bu açıklamasını değerlendiren CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar, CHP'lilere ve ittifak bileşenlerine seslendi.
"Sayın Akşener'in cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklaması saygıdeğer bir tutum" diyen Sağlar, "Bu durumda Millet İttifakı'nın büyük bileşeni ve mimarı CHP'nin genel başkanı sayın Kılıçdaroğlu aday olmalıdır" açıklaması yaptı.
Sağlar, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tüm CHP'liler ve ittifak bileşenleri desteklemelidir" çağrısında bulundu.
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