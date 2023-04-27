Fikri Sağlar’ın acı günü
Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, kardeşi İsmail Sağlar'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Mersin Gazeteciler Cemiyeti üyesi İsmail Sağlar, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Sağlar, şunları kaydetti:
“Sevgili kardeşim İsmail Sağlar'ın vefatı nedeniyle acımızı paylaşan arayan, mesaj atan dostlarıma teşekkür ederim. Cenazemiz 28 Nisan Cuma Günü Mersin Müftü Camii'nden öğlen namazı sonrası Akbelen Mezarlığında defnedilecektir.”
Sevgili kardeşim İsmail Sağlar’ ın— Fikri Sağlar (@dfikrisaglar) April 26, 2023
vefatı nedeniyle acımızı paylaşan, arayan, mesaj atan tüm dostlarıma teşekkür ederim.
Cenazemiz 28 Nisan Cuma Günü Mersin Müftü Camiinden öğlen namazı sonrası Akbelen Mezarlığında defnedilecektir. pic.twitter.com/h7fikZyNgO
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