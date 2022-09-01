Filistin Cihad Hareketi'nden İsrail-Türkiye normalleşmesine tepki: Kınıyoruz ve karşıyız

01 Eylül 2022 Perşembe, 14:06

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin İran temsilcisi Nasır Ebu Şerif, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

IRNA'nın aktardığına göre Nasır Ebu Şerif, İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşme adımlarını "kınadıklarını" belirterek, "Erdoğan'a bu konuya ilişkin cevabımız, kendisinin İsrail ile normalleşme kararı alan BAE'ye gösterdiği tepki ile aynı" dedi.

Ebu Şerif, İsrail'e karşı Filistin halkının duruşunun net olduğunu vurgulayarak, "İsrail karşısında ortaya konulan duruş tamamen insani, ahlakı ve ilkeseldir. İsrail, batıdan aldığı sınırsız destek, Filistin halkına yönelik katliam ve cinayetlerinin üzerine kendi varlığını bina etmiştir" dedi.

Ebu Şerif, Türkiye'nin, İsrail'i resmi olarak tanıdığını belirterek, "Türkiye 1948 yılından itibaren bir çok aşamalardan geçti. Türkiye, maalesef geçmişte İsrail'i resmi olarak tanıdı ve bölgede İsrail için güvenli bir liman oldu" ifadesini kullandı.

Ebu Şerif, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iş başına gelmesi ile Filistin konusunda olumlu gelişmeler yaşandı. Filistin'e destek ve İsrail aleyhinde Marmara gemisi olayı gibi olumlu gelişmeler oldu ve Türk halkı Filistin'e desteğini göstermiş oldu. Ancak bugün gelinen nokta, Türkiye için kabul edilebilir değil. İsrail ile alınan normalleşme kararı Türkiye'ye yakışmadı."

'İLİŞKİLERİN HER TÜRLÜ NORMALLEŞMESİNE KARŞIYIZ'

Nasır Ebu Şerif, Türkiye'nin hangi düzeyde olursa olsun İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesine karşı olduklarını belirterek, "Ekonomik, ticari, diplomatik ve turizm alanlarında İsrail ile geliştirilen her türlü ilişki, Filistin halkına zarar vermektedir. Biz tüm bu alınan kararları şiddetle kınıyoruz ve buna karşıyız" diye konuştu.

Ebu Şerif, Türkiye'nin İsrail ile normalleşme kararını Filistin konusunda geri çekilme olarak gördüklerini iddia ederek, "Ankara, İsrail ile normalleşme kararını iç veya dış nedenlerden dolayı almış olabilir. Ancak bir Müslüman, Allah'a tevekkül etmenin kendisi için yeterli olacağını bilmelidir. Bu İslam dinin bir temelidir ve herkes başarı için buna kalben inanmalıdır. Türk yetkililer bu aşamalarda başarılı olamadılar ve bu büyük sınavda maalesef kaybettiler" dedi.

Ebu Şerif ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceden Filistin davasına destek verdiğini ve önemli adımlar attığını belirterek, "Filistin halkına yararlı olacak olan tek şey İsrail ile savaşmak ve İsrail'in karşısında yer almaktır. İsrail'in cumhurbaşkanını ülkenizde sıcak bir şekilde karşılarsanız, bu rejime meşruiyet vermiş olursunuz. Ardından karşılıklı büyükelçi atamaları olur ve siz Filistin halkının anlatımını ve gerçeklerini göz ardı etmiş olursunuz. Oysa burada gerçek olan Filistin halkının tarihi ve gerçekleridir" diye konuştu.