Filistin Eylem Komitesi'nden Bakırköy Adliyesi önünde açıklama: Protesto değil, İsrail’le işbirliği suçtur. Filistin’le dayanışma yargılanamaz

Filistin Eylem Komitesi, 22 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde açılan 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda İsrail'i silahlandıran bazı firmaların ağırlandığını belirterek açıklama yapmış, açıklamadan sonra biri tutuklu 12 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı. “Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganı gerekçe gösterilerek tutuklanan İsmail Çelik'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkındaki davanın görüleceği Bakırköy Adliyesi önünde duruşma öncesi açıklama yapıldı. “Limanları kapat, ilişkiyi kes”, “Filistin’e özgürlük, İsrail’e ambargo”, “Yaşasın küresel intifada” sloganlarının atıldığı açıklamada, "Protesto değil, İsrail’le işbirliği suçtur! Filistin’le dayanışma yargılanamaz!" ifadelerine yer verildi. Filistin Eylem Komitesi'nin açıklaması şöyle:

"YENİ BİR DAYATMA KONUŞULUYOR"

"Biz burada Filistin dayanışması yargılanamaz derken siyonist oluşumun Gazze’de sürdürdüğü soykırım ikinci yılını doldurmak üzere. Gazze’nin tamamen işgali ve insansızlaştırılmasına yönelik harekât sürüyor ve barış planı adı altında soykırımcı İsrail devletinin baş destekçisi, koruyucusu, görevlendiricisi ABD emperyalizmi adına Trump’ın faili ödüllendiren, direnişi teslim olmaya çağıran yeni bir dayatması hakkında konuşuluyor. Aynı zamanda bütün güç eşitsizliklerine rağmen Gazze’de ve Filistin topraklarının her yerinde eldeki her araçla direniş sürdürülüyor.

"SUMUD FİLOSU ENGELLENMEYE ÇALIŞILIYOR"

Bölgenin ve dünyanın tüm halkları Filistin direnişinin yanında seslerini ve eylemlerini yükseltiyor. Her kıtada meydanlar soykırımla suç ortaklığına son verilmesi talepleriyle doluyor, liman işçileri siyonist oluşuma gönderilen silahları yüklemeyi reddediyor, Avrupa üzerinde yeniden, bu kez işgal devletiyle işbirliğini sürdüren hükümetlere karşı genel grev hayaleti dolaşıyor. Küresel Sumud Filosu işgal devletinin sürekli tacizlerine ve yoğunlaşan tehditlerine aldırmaksızın her kıtadan yolcularıyla ve taşıdıkları insani yardım malzemesiyle abluka altındaki Gazze’ye doğru yola devam ediyor. Başka bir engel çıkmazsa Filo‘nun Gazze’ye ulaşmasına 48 saatten kısa bir süre kaldı. Yaklaştıkça işgal devletinin saldırı olasılığı da büyüyor. Bilindiği gibi Filo’ya katılacak gemilere Türkiye limanlarından kalkış izni verilmedi. Aynı limanlardan işgal devletine askeri ve askeri amaçla kullanılmaya elverişli malzeme de dâhil yük taşıyan gemiler yanaşıp kalkmaya devam ediyor. İsmail ve diğer arkadaşlarımız yargılanırken Bakü – Ceyhan boru hattı işgal ordusuna petrol akıtmaya devam ediyor.

Daha birkaç gün önce, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’la yaptığı görüşmede ele alınan konulardan birinin de soykırımın tedarikçilerinden olduğu bilinen Boeing şirketinden Türk Hava Yolları için büyük ölçekli uçak alımı olduğunu öğrendik. Türkiye yönetimi soykırımcı İsrail’i açıklamalarıyla kınar, Filistin’in yanında olduğunu ilan ederken, imzacısı olduğu Bogota kararlarına, müdahil olduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarına ve halkların talebine rağmen rağmen işgal devletiyle hiçbir zaman kesilmeyen askeri, ticari ve siyasi ilişkileriyle, topraklarında işgal devletine kalkan olan üslerle fiilen Siyonizmin müttefikleri arasında yer almaya devam ediyor.

"İSMAİL ÇELİK SERBEST BIRAKILSIN"

Temmuz ayında 'T.C. Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda' düzenlenen silah fuarında soykırım tedarikçilerinin ağırlanmasını protesto amacıyla düzenlenen eylemde atılan sloganlardan ötürü yargılanan arkadaşlarımızla birlikte bir kez daha soykırımcı İsrail’le askeri ilişkiler başta olmak üzere her tür ilişkinin kesilmesini talep ediyoruz. Protesto değil, İsrail’le işbirliği suçtur! Filistin’le dayanışma yargılanamaz! Yargılanan tüm arkadaşlarımız beraat etmeli, İsmail serbest bırakılmalıdır!"