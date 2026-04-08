Filistin paylaşımı sonrası İsrailli Bakan'ın hedefi oldu: Sevindik geri adım atmadı

Kanal D'de yayımlanan 'Eşref Rüya' dizisinin oyuncularından Görkem Sevindik, İsrail Meclisi'nin (Knesset) Filistinli mahkûmlara yönelik idam cezasını kolaylaştıran yasa tasarısına gösterdiği tepki üzerine İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alındı. Gvir, ""Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" ifadelerini kullandı. Ben-Gvir'in provokatif videosuna yanıt veren Sevindik, geri adım atmayarak "Tepkimin arkasındayım" dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarıyla bölgede tırmanan gerilim sürerken, İsrail Meclisi Batı Şeria’daki cezaevlerinde tutulan Filistinli mahkûmlara af ve temyiz yolu kapalı olacak şekilde idam cezası verilmesinin önünü açan bir yasayı kabul etti.

"İNSANLIK NE ZAMAN AYAĞA KALKACAK?"

Dizide 'Kadir Baba' karakterini canlandıran oyuncu Görkem Sevindik, kararın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi. Sevindik, paylaşımında "12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk… İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın. Paylaşın. Karşı çıkın bu idamlara…" ifadelerini kullandı.

BAKAN BEN-GVİR'DEN VİDEOLU YANIT

Sevindik’in bu paylaşımı İsrail'de gündem olurken, aşırı sağcı çıkışlarıyla bilinen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oyuncuya videolu bir mesajla yanıt verdi. Ben-Gvir mesajında, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" sözlerini sarf etti.

Olayın ardından İsrail politikalarını savunan sosyal medya kullanıcıları diziye boykot çağrısı yaparak oyuncuyu hedef alırken, Türk kullanıcılar Sevindik’e destek mesajları paylaştı.

"VİCDAN SAHİBİ BİR İNSAN OLARAK EMPATİ YAPTIM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sevindik, sosyal medyada gördüğü bir videodan etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

"Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilmiş bazı insanların otobüse bindirilmiş halini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını, çocuklarına sarılışlarını gördüm. Vicdan sahibi bir insan olarak, bir baba olarak empati yaptım. Böyle bir zulme vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim."

GERİ ADIM ATMAYACAĞINI VURGULAYAN SEVİNDİK, AÇIKLAMALARINI ŞU SÖZLERLE TAMAMLADI:

"Tepkimin arkasındayım. Her yerde zulme karşıyım. Dünyada vicdan sahibi, ahlak sahibi olan her insan savaşa karşı olmalıdır. Dizimiz orada da çok izleniyor, çok popüler bir dizi. Sevilen de bir karakter olduğumu düşünüyorum. Benim vicdan sahibi oluşum, bu tepkiyi koymam onları hayal kırıklığına uğrattı ama normal bir insanın yapması gereken bir tepkiyi verdim."