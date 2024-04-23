Filistin’in Salfeet Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi’ni ziyaret etti
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri Filistin’in Salfeet Belediyesi heyeti Eskişehir’e giderek Tepebaşı Belediyesi’ni ziyaret etti. Heyet, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından tekrar göreve seçilen başkan Ataç’a hayırlı olsun dileklerini iletti.
Tepebaşı Belediyesi’nin Eylül 2018’de imzalanan protokol ile kardeşlik bağı kurduğu Filistin’in Salfeet Belediyesi, bir heyet ile birlikte Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ni ziyaret etti. Heyette, Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Al-Zubaidi, Halkla İlişkiler Direktörü Ahmad William, Marayta ve Filistin El Fetih Genel Sekreteri Murat El Mühendis yer aldı. Al-Zubaidi, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından tekrar Başkanlığa seçilen başkan Ataç’ı tebrik ederek, “Tepebaşı Belediyesi ile aramızdaki projeleri güçlendirmek ve daha fazla iş birliği yapmak için geldik. Sizin tecrübeleriniz bizim için çok önemli. Bu iş birliğinin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.
'ORTAK PROJELER YAPACAĞIZ'
Başkan Ataç ise, “Bugün çok mutuyum. Filistin’deki dostlarımızı sağ salim görmek beni mutlu etti. Filistin’deki savaş hali sakinlediği zaman Filistin’i tekrar ziyaret edeceğim. Başkanın bugün beni ziyaret etmesi çok duygulandırdı. Önümüzdeki dönemlerde daha sık birlikte olacağız ve bazı projeleri birlikte hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
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