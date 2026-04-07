Üsküdar Belediyesi’ne bu sabah saatlerinde “yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük” operasyon düzenlendi. İstanbul ve Yalova’da 30 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci de var. Peki, Filiz Deveci kimdir? Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Filiz Deveci neden gözaltına alındı?

FİLİZ DEVECİ KİMDİR?

Mimar Sinan Üniversitesi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Şehir Bölge Planlama Bölümünden mezun olan Filiz Deveci, daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama – Kentsel Planlama bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Planlama, Şehir Planlama, Altyapı Projeler ve Ulaşım Planlama Müdürlüğünde görev yaptı.

2019-2024 yılları arasında Şehir Planlama Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2019-2024 yılları arasında İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilciliği görevini yürüttü.

TMMOB Şehir Plancılar Odası İstanbul Şubesinde çeşitli komisyonlarda görev aldı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Ayrıca TMMOB Şehir Plancıları Odası Onur Kurulu üyeliği yaptı.

Planlama konularında dergilerde yayınlanmış yazıları bulunmaktadır.

FİLİZ DEVECİ'NİN ÖZEL HAYATI

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye olan Filiz Deveci bir çocuk annesidir.

FİLİZ DEVECİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Üsküdar Belediyesi'nde ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturmada, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.