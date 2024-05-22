Film gibi olay: Adana'da taksici, Şırnak'taki kuyumcunun dolandırılmasını önledi

Adana'da taksici, dikkati sayesinde kendi banka hesabı kullanılarak Şırnak'ta bir kuyumcunun 180 bin lira dolandırılmasını engelledi.

AA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:33
Film gibi olay: Adana'da taksici, Şırnak'taki kuyumcunun dolandırılmasını önledi
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Adana'da taksi durağını arayan bir kişi, durak sahibi ve taksi kullanan Murat Polat ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidiş-dönüş için banka hesabına gönderilmek üzere 4 bin lira karşılında anlaştı.

Bu kişi, aynı anda Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kuyumcuyu telefonla arayıp kendisini hakim olarak tanıtarak tarif ettiği yere çırak gönderip teslim edeceği altınlar için 180 bin lira istedi.

Aynı kişi, kuyumcuya parayı göndermesi için ise taksici Polat'tan aldığı banka hesap numarasını verdi. Hesabında 180 bin lirayı gören Polat, Mersin'e gitmek için kendisini arayan kişiye telefonla ulaştı.

Taksici Polat'a işi çıktığı için gelemeyeceğini belirten şüpheli, paranın 4 bin lirasının taksi ücreti, kalan 176 bin liranın ise ilaç ücreti olduğunu öne sürdü. Şüpheli, Polat'a başka bir hesap numarası vererek parayı o hesaba göndermesini istedi. Durumdan şüphelenen Polat, polise başvurdu.

Polis, yaptığı araştırmada, Polat'ın banka hesabı üzerinden kuyumcunun dolandırılarak elde edilen paranın başka hesaba aktarılmak üzere böyle bir plan yapıldığını tespit etti. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"BİZİM HESABIMIZI YANILTICI HESAP OLARAK KULLANMIŞLAR"

Taksici Murat Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, hesabına gelen parayı polise teslim ettiğini belirtti.

Kendilerine polisten devamlı dolandırıcılara karşı uyarı mesajları geldiğini anlatan Polat, bu durumdan da şüphelenip polise başvurduğunu söyledi.

Şırnak'taki kuyumcunun dolandırılmasını engellediğini ifade eden Polat, "Paranın asıl sahibi Cizre'de kuyumcu bir arkadaşmış, onları dolandırmışlar. Bizim hesabımızı da yanıltıcı hesap olarak kullanmışlar. Parayı polise teslim ettik. Başka insanın canı yanmasın. Meslektaşlarımızın hepsine uyarımız var; bu tür şeylere inanmasınlar. Zaten polisten günübirlik mesajlar da geliyor. Arkadaşlarımız böyle bir şey yaşadıklarında direkt emniyete müracaat etsin, başkasının hesabına kesinlikle para atmasın" diye konuştu.


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