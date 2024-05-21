Adana Demirspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesini tek taraflı feshetti!

Adana Demirspor forması giyen Yusuf Erdoğan'ın alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 17:18
Adana Demirspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesini tek taraflı feshetti!
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da son hafta öncesi bir ayrılık yaşandı.

Radyospor'un haberine göre, Akdeniz temsilcisinde Yusuf Erdoğan alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Yusuf Erdoğan

Adana Demirspor'da sezon içerisinde de birçok futbolcu ödeme sorunu nedeniyle kulüpten ayrılmıştı.

Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'da bu sezon 40 maçta süre buldu. 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 4 asist yaptı.


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