Film gibi olay: Matkapla duvarı delip, 60 cep telefonu çaldılar
Diyarbakır'da, duvarı matkapla delip, girdikleri işyerinden 60 cep telefonu çalan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
Cep telefonu satılan işyerinde, 30 Kasım'da duvarı delerek dükkana giren maskeli 3 kişi, içerideki çelik kasayı da matkapla delip açtı. Şüpheliler, buradaki 60 cep telefonunu çaldıktan sonra kaçtı.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
İhbarla harekete geçen polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları dahil birçok kameranın kaydını incelemeye aldı. Polis, maskeli şüphelilerin, iş yerinden koli ve çantalarla ayrıldıktan 2 kilometre sonra yüzlerini açtıklarını belirledi.
TUTUKLANDILAR
Detaylı incelemede şüphelilerin R.G., M.G. ve Ö.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, operasyonla yakalanırken, çalınan telefonlardan ise 59'u ele geçirildi.
Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması