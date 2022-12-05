Film gibi olay: Matkapla duvarı delip, 60 cep telefonu çaldılar

Diyarbakır'da, duvarı matkapla delip, girdikleri işyerinden 60 cep telefonu çalan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

DHA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 11:38
Film gibi olay: Matkapla duvarı delip, 60 cep telefonu çaldılar
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Cep telefonu satılan işyerinde, 30 Kasım'da duvarı delerek dükkana giren maskeli 3 kişi, içerideki çelik kasayı da matkapla delip açtı. Şüpheliler, buradaki 60 cep telefonunu çaldıktan sonra kaçtı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

İhbarla harekete geçen polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları dahil birçok kameranın kaydını incelemeye aldı. Polis, maskeli şüphelilerin, iş yerinden koli ve çantalarla ayrıldıktan 2 kilometre sonra yüzlerini açtıklarını belirledi.

TUTUKLANDILAR

Detaylı incelemede şüphelilerin R.G., M.G. ve Ö.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, operasyonla yakalanırken, çalınan telefonlardan ise 59'u ele geçirildi.

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 


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