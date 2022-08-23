Sanayide çalışan işçi elinde matkapla işyeri sahibini kovaladı

23 Ağustos 2022 Salı, 09:59

Olay, önceki gün sabah erken saatlerde Sultangazi Cebeci Mahallesi meydana geldi. Sabah mesaisine yeni başlayan işçi, TIR'ın yanından matkapla hızlıca koşan arkadaşını gördü. Koştuğu yöne doğru ilerlediğinde çömelip iş yeri sahibini uyardı. İşyeri sahibi işçisiyle karşı karşıya kaldığında, işçi elindeki matkapla saldırmak için iş yeri sahibinin üzerine doğru hızlıca koştu. İşçinin saldırmak için üzerine doğru koştuğunu gören işyeri sahibi olay yerinden hızlıca koşarak uzaklaştı.

Sanayi sitesinde yaşanan ilginç olay ise kameralara yansıdı. Görüntülerde iş yeri sahibinin işçiyi karşılaştığında ne yaptığını anlamaya çalıştığı görülüyor. İşçinin elinde matkapla iş yeri sahibinin üzerine doğru koştuğunu gören iş yeri sahibi can havliyle olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Olay yerinde iş yeri sahibinin işçi arkadaşları tarafından kovalandığını gören, diğer işçiler kavgaya müdahale edip ayırmak için işçi ve iş yeri sahibinin peşinden koştu. Sanayide işçinin matkapla iş yeri sahibini metrelerce kovalaması bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.



