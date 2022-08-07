Filmlerini herkes biliyor: Ünlü mafya liderinin yapımcı kardeşi Yahya Kılıç kimdir?

07 Ağustos 2022 Pazar, 13:47

Yıllardır izlediğimiz birçok Türk filminde onun imzası var. Özellikle Kemal Sunal'la çektiği filmler, yıllar sonra bile tekrar tekrar izleniyor. İşte, Türkiye'nin bir dönem en karanlık isimlerinden olan Dündar Kılıç'ın sinema sektöründeki kardeşi Yahya Kılıç'ın filmlere konu olacak hayat hikayesi...

YAHYA KILIÇ KİMDİR?

Yahya Kılıç, 'Son Kabadayı' olarak bilinen ünlü mafya lideri Dündar Kılıç'ın yapımcı olan abisidir.1933 yılında Trabzon, Sürmene'de doğmuştur. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Türkân Şoray gibi oyuncularla toplam 39 film çekmiştir.

II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden sonra, Kılıç ailesinin serüveni de başlıyor.

Yahya Kılıç, altı yaşında Trabzon'dan ailesi ile birlikte Ankara'ya göç etti. İş hayatına babasının Hacettepe'de açtığı fırında çalışarak başladı. Daha sonra askerlik görevine başlayana kadar Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) memuriyet yaptı.

İki senelik askerlik hizmetinden sonra, Almanya'da işçilik yaptı. Kardeşi Dündar Kılıç'ın çeşitli olaylara karışması nedeniyle tekrar Türkiye'ye dönerek bir süre de kulüp işletmeciliği yaptı.

KÜÇÜK BİR SERMAYE İLE BÜYÜK İŞLER

1960'lı yıllarda ilk evliliğinden Cem Vedat adında bir oğlu oldu. 1971 yılında yönetmenin abisi Dündar Kılıç, Yahya Kılıç yönetmenliğinde Cem Film adlı bir şirket kurarak sinema dünyasına adım attı. Cem Film o dönem rekor kıran her filmin çıktığı, en gözde oyuncuların tercih ettiği bir sinema şirketiydi. Yahya Kılıç, abisi Dündar Kılıç'ın da etkisiyle sanat camiasına çok yakındı. Bu da filmlerindeki yıldız kadroya oldukça yarar sağlıyordu. Aynı zamanda 1974 yılında Cemile hanımla yaptığı ikinci evlilikten Cumhur, Cesur ve Mert adında üç oğlu daha oldu.

Yahya Kılıç, sinema sektöründe 1990 yılına kadar pek çok başarıya imza attı.

SAĞLIĞI BOZULDU

Yirmi ikisi Kemal Sunal ile olmak üzere toplam 39 filmin yapımcılığını yürüttü. 1990'lı yıllardaki krizlerle iki kez iflas etti. 1994 yılında tekstil sektörüne yöneldi. İş hayatındaki ve aile yaşantısındaki sıkıntılar nedeniyle sağlığı bozuldu. 25 Ekim 1994'te kaldırıldığı International Hospital'da öldü.

İşte ünlü yapımcının Türk sinemasına kazandırdığı bazı filmler: