NASA'nın açılımı nedir? NASA ne zaman kuruldu? NASA'nın tarihçesi nedir? NASA hakkında bilinmeyenler...
Tüm dünyanın uzay olayları ve astronomi biliminin genel merkezi olan NASA, kuruluşunun 64.yılında. Peki, insanlığın uzay serüveni hakkındaki kaynağı olan NASA'nın açılımı nedir? NASA ne zaman kuruldu? NASA'nın tarihçesi nedir? NASA hakkında bilinmeyenler...
İnsanlığın uzaya ve evrene duyduğu merak, şüphesiz çok eskilere dayanıyor. Ancak uzay çağını başlatan asıl olay şüphesiz ABD ve SSCB'nin rekabeti oldu. Ve bu rekabetin sonunda uzayın sırlarını çözebilmemize yardımcı olacak en önemli kurum olan NASA kuruldu. Gelin en önemli noktalarıyla NASA'ya göz atalım.
NASA NEDİR?
NASA, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin kısaltmasıdır (NASA stands for National Aeronautics and Space Administration). Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum NASA, 29 Temmuz 1958 tarihinde ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulmuştur.
NASA'nın kurulmasını sağlayan NACA, 1915 yılında faaliyetine başlamıştır. Bu kurum o zamanlar sadece uçaklar üzerine çalışmaktaydı. NACA, ses hızını aşan ilk insanlı uçak olan Bell X-1 üzerinde çalışmaları ile tanınmaktadır.
NASA'NIN TARİHÇESİ NEDİR?
İkinci Dünya Savaşı'nın sonlandığı zamanlarda 65 milyondan fazla insan ölmüş, dünya iki kutba ayrılmıştı. Bir kutbu kapitalist Amerika Birleşik Devletleri, bir kutbu ise komünist Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği oluşturuyordu.
1957 yıllarında ise uzaya uydu gönderme konusunda SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) ve ABD arasında rekabet vardı. Bu yıllarda ilk insan yapımı uyduyu gönderen ülke ise Sovyetler Birliği oldu. SSCB, resmen 4 Ekim 1957'de Sputnik uydusunu uzaya fırlatarak uzay çağını başlattı. Amerika ise bu duruma oldukça hırslanarak çalışmalarına hız kazandırdı. NASA gibi çalışması için yüksek maliyetler gereken bir kurumun kurulma amacı bilimsel merak değil, ülkeler arası yaşanan ve o dönem tüm dünyayı etkileyen bir güç mücadelesiydi.
Sovyetlerin hız kesmeden sürekli uzaya uydu ve köpek göndermesi, Amerikalılar'ı büyük telaşa sürüklemişti. Başkan Eisenhower zaten bir İkinci Dünya Savaşı komutanı olduğu için duruma el atarak NASA’nın hızla kurulmasını sağladı.
NASA’nın öncelikli amacı, uzayda ABD gücünün de var olduğunu tüm dünyaya göstermekti. Elbette, siyasilerin olmasa da bilim insanlarının amacı uzayı keşfetmekti.
NASA’NIN EN BİLİNEN BAŞARILI GÖREVLERİ:
- Apollo
- Hubble
- Viking
- Chandra
- Cassini-Huygens
- Spirit & Opportunity
- Spitzer
- WMAP
- Voyager
- Pioneer
NASA’NIN BAZI BAŞARISIZ GÖREVLERİ:
- STS-51-L (uzay aracı alev aldı)
- STS-107 (uzay aracında yangın başladı)
- Apollo-Soyuz Test Project (gizemli gaz sızıntısı)
NASA HAKKINDA BİLİNMEYENLER...
- Havasız ortamda uzun süre uyumanın etkilerini test etmek için NASA bir yatakta aylarca uyuyacak deneklere iyi para ödemektedir.
- 2006 yılında NASA orijinal Ay'a iniş görüntülerinin üzerine başka bir şey kaydettiğini itiraf etmiştir.
- 1991 yılında NASA, Dünya'nın yakınlarında küçük bir parça keşfetmiş, bu parça Astrofizik Veri Sistemine olası bir yaratık (Alien) parçası olarak kaydedilmiştir.
- Her bir doların %0,005'i NASA bütçesine gitmektedir.
- 1979 yılında atmosfere giriş sırasında parçalanarak Avustralya'ya düşen uzay laboratuvarı için Avustralya hükümeti, 400 Dolar atık cezası kesmiştir.
- NASA'nın tahminlerine göre Asteroid Kuşağı'ndaki minerallerin toplam değeri, Dünya'daki her kişiye 100 milyar dolar düşecek kadar.
- Uzay istasyonunun bazı parçaları o kadar eskimiştir ki NASA kimi zaman e-Bay gibi alışveriş sitelerinden bile yedek parça siparişi verebilmektedir.
- Herkes NASA’ya katılmak ister. Aslında halihazırda yaklaşık 17.000 çalışana istihdam ediyorlar. Çoğunluğu bilim adamları, mühendisler ve devlet yöneticileridir. Ayrıca öğretmenler, yazarlar ve avukatlar da nasa da çalışıyor.
- Bir asteroid Dünya’yı tehdit ederse, NASA onu nükleer bir patlama kullanarak saptırabilecek bir gemi tasarladı.
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