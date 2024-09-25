Fındık işçileri arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yalı Mahallesi Kümeevler mevkiinde edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçileri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında F.Ü. (21) bacağından silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri F.T., C.D., M.D., C.D. ve S.T. isimli toplam 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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