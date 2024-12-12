Fındık tarımında yapay zeka ve teknolojiye yeni yol haritası

Yayınlanma: 12.12.2024 - 17:07

Güncelleme: 12.12.2024 - 17:07

Giresun’da düzenlenen "Fındık Tarımında Yapay Zeka ve Teknolojinin Kullanımının Yol Haritasının Belirlenmesi" çalıştayı, 9-10 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Fındık tarımında karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek ve çağın sunduğu teknolojik imkanlardan nasıl yararlanılabileceğini tartışmak amacıyla düzenlenen çalıştay, sektöre dair önemli adımların atılmasına zemin hazırladı.

FINDIĞIN KALBİNDE ÖNEMLİ BULUŞMA

Çalıştay, Giresun Valiliği, Giresun Üniversitesi ve Fındık Araştırma Enstitüsü’nün (FAE) ev sahipliğinde, Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği (GOPERATİF) organizasyonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe dört üniversite, bir araştırma kuruluşu, sekiz fındık firması ve yedi teknoloji firması katıldı.







TARIMDA TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA

Çalıştayda, tarım alanındaki yeni teknolojilerin ve yapay zekanın fındık üretimine entegrasyonu detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, tarımda otomasyon ve robotik sistemlerin uygulanması, veri analitiği ve yazılımların geliştirilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.

Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şahit, çalıştay sonunda yaptığı açıklamada, fındık tarımının geleceği için güvenilir ve erişilebilir verilerin önemine dikkat çekti. Şahit, şunları söyledi:



"Fındık tarımında doğru kararların alınması için güncel verilerin üretilmesi ve kullanılması gerekiyor. Çalıştayda belirlenen uygulama ve yazılımların hayata geçirilmesi, tarımda otomasyon ve robotik sistemlerin yaygınlaştırılması önemli bir adım olacaktır. Ayrıca çiftçilerin teknolojiye adaptasyonu için eğitim ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi büyük fayda sağlayacaktır."

Fındık tarımında yapay zekanın sürdürülebilir üretim için nasıl kullanılabileceğine dair önemli veriler elde edilen çalıştayın sonuç bildirgesi, ilerleyen dönemde sektörde uygulanması planlanan projelere rehberlik edecek.

Çalıştay programı ve detaylı bilgiler için www.findik.tech adresini ziyaret edebilirsiniz.