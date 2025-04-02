Fındıklı ve Datça Belediyeleri'nden 'boykot' göndermesi: UFO ihbarları geliyor

Yayınlanma: 02.04.2025 - 13:06

Güncelleme: 02.04.2025 - 13:06

Üniversite öğrencilerinin başlattığı çağrının CHP genel başkanı tarafından da sahiplenilmesi ile bir günlük ekonomik boykot çağrısı dalga dalga büyüdü.

Fındıklı ve Datça Belediyelerinin 2 Nisan genel tüketim boykotuna çağrı paylaşımları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Muhalefetin boykot kararının STK ve sanatçılarda da karşılık bulması çağrıyı sosyal medya üzerinden geniş kesimlere ulaştırdı.

Sosyal medyadaki ironik paylaşımlarıyla öne çıkan Fındıklı Belediyesi ve Datça Belediyesi'nin boykot diyaloğu dikkat çekti.

Dün gece 12.08'de X sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fındıklı Belediyesi "Bugün (2 Nisan) ilçemizde hava kötü görünüyor. Dışarıda para harcamak için kötü bir gün gibi" tweetiyle boykot çağrısında bulundu.

DATÇA BELEDİYESİ'NDEN 'UFO' YANITI

Fındıklı Belediyesi'nin boykota ilişkin paylaşımı sosyal medyada 2 milyona yakın görüntülendi. Datça Belediyesi de Fındıklı Belediyesi'nin tweetine "Bize de UFO ihbarları geliyor. Maazallah birini falan ışınla çekerler, bugün az gezmek lazım Fındıklıcığım" sözleri ile yorum yaptı.