Finlandiya Cumhurbaşkanı: Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini ciddiye alıyoruz

01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:55

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi resmi sitesinde “Finlandiya terörle mücadeleyi ciddiye alıyor” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Sauli Niinistö tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye'deki terör eylemleri ve Finlandiya'nın terörle mücadeleye yönelik politikaları yer aldı.

Niinistö, “Türkiye'nin terör konusundaki endişelerinin ciddiye alınmasını ve terör saldırılarında çok sayıda Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini” yazdı.

'TERÖRİZMİN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZ'

Sauli Niinistö, eşi Jenni Haukio ile 2015 yılında Türkiye'ye yaptıkları resmi ziyarete değinerek, “2015 yılında Türkiye'ye yaptığım resmi ziyarette eşim ve ben Ankara'daki saldırının ardından yaşananları yakından takip edebildik; o zaman kurbanların yakınlarına desteğimizi gösterdik ve terör saldırısını kınadık” ifadelerini kullandı.

Niinistö, Finlandiya'nın, “terörizmin her türlüsünü kınadığını ve aktif olarak saldırıları önlemeye çalıştığını” belirterek, “Finlandiya'nın terörizme karşı mücadeledeki tutumu ve önlemleri, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terörizm de dahil olmak üzere, NATO ülkelerinin genel politikasıyla zaten tamamen uyumludur. Bu açıdan da üyelik şartlarımız sağlanmaktadır” açıklamasında bulundu.

'MÜZAKERELER DEVAM ETMELİ'

Sauli Niinistö, Türkiye ile gerçekleştirilen müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Niinistö, “Finlandiya Ceza Kanunu'nda terör suçlarının cezasını sıkılaştıran ve uzatan bir değişiklik bu yıl yürürlüğe girdi. Finlandiya'nın uluslararası insan hakları ilkelerine ve bunlardan türetilen yasalara saygı duymasının, etkili terörle mücadele önlemleriyle hiçbir şekilde çelişmediğini de vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.

Niinistö ayrıca, İsveç'e işaret ederek, “Elbette İsveç'in bu konudaki pozisyonunu bilemem ama teröre yönelik yaklaşımımızın oldukça benzerlik taşıdığını biliyorum” dedi.