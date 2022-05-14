Finlandiya Cumhurbaşkanından Türkiye açıklaması

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:29

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya katılım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sauli Niinistö, NATO üyeliğine ilişkin olarak hükümetin akla gelebilecek tüm senaryoları gözden geçirdiğini ve bunlara hazır olduğunu söyleyerek, "Olası karşı önlemleri analiz ettik ve bunlara nasıl yanıt vereceğimizi de biliyoruz" dedi.

Niinistö, Rusya'nın Finlandiya'ya yönelik Ukrayna'daki gibi askeri bir adım atacağına inanmadığını, ancak Rusya'nın, Finlandiya sınırı yakınında askeri faaliyetlerini artırması ve Baltık Denizi'ndeki donanma faaliyetlerini artmasının endişe verici olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE DETAYI

Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik açıklamalarına da cevap verdi.

Niinistö, "Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini sonuna kadar engellemeye çalışacağını düşünmüyorum" dedi.

Niinistö ayrıca, eleştirilerin odağının sadece ve doğrudan Finlandiya olmadığını belirterek, "Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini eleştiren açıklamasında doğrudan bizden bahsetmedi, ancak konu bizi de ilgilendiriyor" diye konuştu.