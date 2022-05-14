Finlandiya Cumhurbaşkanından Türkiye açıklaması
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini uzun vadede engellemeye çalışacağını düşünmediklerini açıkladı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya katılım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sauli Niinistö, NATO üyeliğine ilişkin olarak hükümetin akla gelebilecek tüm senaryoları gözden geçirdiğini ve bunlara hazır olduğunu söyleyerek, "Olası karşı önlemleri analiz ettik ve bunlara nasıl yanıt vereceğimizi de biliyoruz" dedi.
Niinistö, Rusya'nın Finlandiya'ya yönelik Ukrayna'daki gibi askeri bir adım atacağına inanmadığını, ancak Rusya'nın, Finlandiya sınırı yakınında askeri faaliyetlerini artırması ve Baltık Denizi'ndeki donanma faaliyetlerini artmasının endişe verici olduğunu kaydetti.
TÜRKİYE DETAYI
Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik açıklamalarına da cevap verdi.
Niinistö, "Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini sonuna kadar engellemeye çalışacağını düşünmüyorum" dedi.
Niinistö ayrıca, eleştirilerin odağının sadece ve doğrudan Finlandiya olmadığını belirterek, "Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini eleştiren açıklamasında doğrudan bizden bahsetmedi, ancak konu bizi de ilgilendiriyor" diye konuştu.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı