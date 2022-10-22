Finlandiya heyeti Ankara'ya geliyor: FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesi konuşulacak

22 Ekim 2022 Cumartesi, 10:17

Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti, FETÖ ve PKK mensuplarının iadesiyle ilgili görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri, 25 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek.

Görüşmelerde, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Finlandiya heyetine FETÖ ve PKK mensubu teröristlerin iadesi talebini tekrarlayacak.

Ayrıca görüşmelerde, teröristlerin eylemleri delilleriyle anlatılacak.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Madrid'de imzalanan mutabakata uygun hareket ettiklerini söylemişti.