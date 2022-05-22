Finlandiya: PKK konusunda Türkiye'ye güvence verebiliriz

22 Mayıs 2022 Pazar, 12:49

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci ve son dönemde Türkiye ile yaşanan gerginlikler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Pekka Haavisto, NATO'ya üyelik sürecinde ortaya çıkan sorunların çözülebileceği konusunda iyimser olduğunu, ancak biraz zaman alacağını söyledi.

'PKK FAALİYETLERİNİN YAKINDAN TAKİP EDİLMESİ ÜZERİNE GÜVENCE VERİLEBİLİR'

Pekka Haavisto, Türkiye'ye terör örgütü PKK'nın Finlandiya'daki bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair güvence verilebileceğini söyledi.

Haavisto, "Türkiye'ye kesinlikle bu tür garantiler verilebilir. PKK, Avrupa'da terör listesinde yer alan bir örgüt. Finlandiya topraklarında herhangi bir terör faaliyetine zemin hazırlamamak için üzerimize düşeni yapmamız önemlidir" dedi.

'SİYASİ KARARLAR, YARGININ İŞLEYİŞİNİ ETKİLEYEMEZ'

Pekka Haavisto, Türkiye'nin Finlandiya'dan iadesini istediği kişiler hakkında ülkesindeki hukuk mevzuatına göre hareket edileceğini dile getirdi.

Haavisto, "Bu süreç hukuk mevzuatımıza göre uygulanıyor. Hukuk önünde siyasi kararlar, yargının işleyişini etkileyemez. Bu bizim için temel bir ilkedir" dedi.

Haavisto ayrıca, Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik bir silah ihracatı kısıtlaması uygulamadığını da sözlerine ekledi.

ERDOĞAN-NİİNİSTÖ GÖRÜŞMESİ

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.