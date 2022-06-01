Finlandiya: Türkiye'de ilgi duyabileceğimiz silah teknolojileri var

01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:34

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliği sürecine dair bir basın toplantısı düzenleyerek, değerlendirmelerde bulundu.

Pekka Haavisto, Türkiye ile görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Haavisto, Türkiye ile görüşmelere değinerek, “Şimdi iyi niyetle önümüze bakarak Türkiye'nin sorularına cevap verelim ve müzakerelere devam edelim. Ne tür sonuçlar alacağımıza odaklanalım. Şu anda bizim için en önemli şey dikkatli olmaktır” dedi.

'PKK KONUSUNDA ÇİZGİMİZ ÇOK NET'

Pekka Haavisto, Finlandiya'nın, silah ihracatı kısıtlamalarını durum bazında incelediğine işaret ederek, “Bu konuyu AB içinde bir bütün olarak tartışacağız. Elbette NATO üyesi olduğumuzda, silah ihracatı kısıtlamalarına yönelik bir değişiklik gösterebiliriz” diye konuştu.

Haavisto, terör örgütü PKK konusunda çizgilerinin "çok net" olduğunu ifade ederek, “Finlandiya'da terörle mücadele ile ilgili yasa zaten yakın zamanda değiştirildi. Şimdi herhangi bir yasa değişikliğine gerek yok. Suriye'de, ortağımız ABD'yi desteklemek için birlikteydik ve IŞİD karşıtı bir koalisyonda yer aldık” dedi.

TÜRKİYE'NİN TUTUMU SİNİR BOZUCU BİR DURUM

Pekka Haavisto, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumunu "sinir bozucu bir durum" olarak nitelendirdi ve bunun "nihai bir açmaz" olacağına da inanmadığını söyledi.

Haavisto, “Bu mesele Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerle çözülecek. Kendi güvenliğimiz açısından bir nevi 'B planımız' var. Bu süreç uzun sürse bile veya Finlandiya bu süreçte olumsuz bir durumla karşılaşırsa; ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ortaklarımızın bize her alanda desteği gösterilecek” dedi.

Haavisto ayrıca, Türkiye ile yürütülen müzakereleri “resmi düzeyde” sürdüreceklerini belirterek, meselenin NATO'nun “Madrid Zirvesi'ne kadar çözülebileceğini umduğunu” sözlerine ekledi.

'TÜRKİYE'DE İLGİ DUYABİLECEĞİMİZ SİLAH TEKNOLOJİLERİ VAR'

Pekka Haavisto, Türkiye'de, Finlandiya'nın ilgi duyabileceği silah teknolojilerinin olduğunu söyledi.

Haavisto, “Türkiye'de, Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var. Mesela İHA teknolojisi gibi... Herkes bu İHA'ları biliyor olabilir. Fakat şimdi bunu konuşmanın zamanı değil, önce müzakerelerden çıkacak sonuca bakalım” diye konuştu.