Finlandiya ve İsveç'e teröristler için resmi yazı
Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.
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