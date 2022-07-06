Finlandiya ve İsveç'e teröristler için resmi yazı

Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.

İHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:25
Finlandiya ve İsveç'e teröristler için resmi yazı
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