Finlandiya'dan Türkiye'ye çağrı: Terörle mücadelede bize güvenebilirsiniz

03 Kasım 2022 Perşembe, 16:45

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ve Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antti Kaikkonen, ülkesinin NATO'ya üyelik onayının en iyi ihtimalle bu yıl gerçekleşebileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Kaikkonen, NATO üyeliği ile Finlandiya'nın "hareket eden bir trene atladığını", çünkü birçok önemli NATO üyeliğinin savunma ittifakı içinde yeniden şekillendirildiğini belirtti.

Kaikkonen, Finlandiya'nın "NATO'nun nükleer silah şemsiyesine sahip olduğu" gerçeğini kabul ettiğini belirterek, "Nükleer silahlar bize teklif edilmedi ve burada istenmiyor" dedi.

Pekka Haavisto ise "Elbette burada nükleer silah elde etme hedefimiz yok" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, FİNLANDİYA'YA GÜVENEBİLİR"

Kaikkonen, Türkiye'nin Finlandiya'nın terörle mücadelede kararlı olduğuna güvenebileceğini yineledi.

Kaikkonen, müzakerelere devam etmenin süreci iyiye taşıyacağına dikkat çekti.

Haavisto, Türkiye ile teması sürdürmenin iyi bir şey olduğunu düşündüğünü belirterek, diğer NATO ülkelerinden Türkiye'nin daha uzun süre onay için belirsizlik içinde kalmayacağına dair mesajlar geldiğini söyledi.

"İSVEÇ'TEKİ YENİ HÜKÜMET AKTİF ROL OYNUYOR"

Haavisto, "Son günlerde Macaristan'dan onayla ilgili olumlu haberler geldi ve bunun bu yıl gerçekleşmesi bekleniyor. İsveç hükümetinin bu konuda aktif olması olumlu" dedi.

Haavisto, yeni İsveç hükümetinin Türkiye ile yapılan görüşmelerde aktif rol sergilemesinden memnun olduğunu belirterek, bu durumun onay sürecini hızlandıracağını umduğunu sözlerine ekledi.