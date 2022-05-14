Finlandiya'dan Türkiye'ye cevap: Endişelenecek bir şey yok

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:12

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Pekka Haavisto, NATO'ya katılım sürecinin "sabır" gerektirdiğini belirterek, "Adım adım ilerlemek gerekiyor. Böyle süreçlerde sabırlı olmamız gerekiyor ve işler bir günde olmuyor" diye konuştu.

Haavisto, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesini anımsatarak, "Türk mevkidaşımla güzel bir görüşme yapmıştık ve Finlandiya'ya yönelik olumlu görüşlerini dile getirdi. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek" dedi.

Haavisto, NATO'ya katılım sürecinde ittifak üyesi ülkelerin bazı konulara vurgu yapmasının ve siyasi görüşlerini ifade etmek istemelerinin beklenen bir şey olduğunu sözlerine ekledi.

'HENÜZ ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK'

Finlandiya parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jussi Halla-aho ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından "henüz endişe edilecek bir şey olmadığını" söyledi.

Jussi Halla-aho, "Erdoğan'ın yorumları, Finlandiya'dan çok İsveç'in dış politikasını ilgilendiriyor. Finlandiya, bu konularda (YPG/PYD) İsveç'ten daha az ön plana çıktı" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in önümüzdeki hafta NATO üyeliği için resmi bir karar vereceği bekleniyor.