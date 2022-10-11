Finlandiya'dan Türkiye'ye mesaj: Endişelenmiyoruz, zamanla NATO üyesi olacağız

11 Ekim 2022 Salı, 11:46

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Norveç'in başkenti Oslo'yu ziyaret ederek Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile ortak basın toplantısında konuştu.

Sauli Niinistö, ülkesinin, NATO üyelik sürecini değerlendirerek, başvuru sürecinde yardımlarından dolayı Jonas Gahr Store'ye teşekkür etti.

28 NATO ülkesinin Finlandiya'nın üyelik başvurusunu onayladığını hatırlatan Niinistö, Macaristan ve Türkiye'nin onayının hala beklenmesine rağmen, "Endişelenmiyorum" dedi.

Niinistö, "Türkiye ile müzakerelere devam ediyoruz. Finlandiya ve İsveç zamanla NATO üyesi olacak" dedi.

Niinistö ayrıca, bu süreçte sakin kaldıklarını belirterek, "Üyelik konusunda endişeli değilim, çünkü 28 NATO ülkesi bizi ittifaka kabul ettiğinde durum zaten çok değişti" ifadelerini kullandı.